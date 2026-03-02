La Diputación de Álava retirará los honores de la provincia a otras ocho personas vinculadas con el Franquismo

Archivo - Homenaje a víctimas del franquismo en Vitoria - DIP. ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava retirará este martes los honores y derogará "todos los títulos honoríficos y condecoraciones" otorgadas por la institución a ocho personas relacionadas con la Dictadura y represión franquista entre 1936 y 1976, fruto del acuerdo presupuestario entre el Gobierno Foral (PNV-PSE) y Elkarrekin Araba.

Así lo ha informado en un comunicado el grupo juntero de Elkarrekin Araba quien ha aportado el listado de las ocho personas a las que se retirarán las distinciones de Medalla de Álava a Francisco Franco Bahamonde, Camilo Alonso Vega y Vicente Abreu Madariaga.

También retirará a Lorenzo de Cura y Lope la Medalla de Oro de Álava, a Germán Gil Yuste y a José Luis Arrese Magra el título de Hijo Adoptivo de Álava, a Enrique Uzquiano Leonard la Medalla de Voluntarios de Álava y a Luis Orgaz Yoldi la Medalla de Hijo Predilecto de Álava.

Según ha informado, la coalición morada fijó la simbólica fecha del 3 de marzo la necesidad de dar este paso y será ese día cuando el Consejo de Gobierno aprobará la retirada de honores al listado de nombres.

"Estamos verdaderamente orgullosos de haber posibilitado un paso más para acabar con el atropello a la memoria y a la propia democracia que suponía mantener estos honores a día de hoy. Era un atropello llegar al 50 Aniversario del 3 de Marzo, manteniendo honores de Álava a los responsables del régimen que perpetró la matanza", ha manifestado su portavoz, David Rodríguez.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de quienes han acompañado este camino, como el Ateneo Republicano de Araba, "sin cuyo empeño y tesón esto no hubiera sido posible".

Por último, Rodríguez ha valorado al equipo de Gobierno de la Diputación y al diputado de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Iñaki Gurtubai, que "siempre se han mostrado dispuestos no solo a analizar nuestra propuesta de retirar estos honores a estas personas, sino también a estudiar y consensuar los diferentes nombres e historiales que les hemos ido proporcionando".