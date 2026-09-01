La Diputación aprueba nuevos convenios con Rioja Alavesa, Llanada y Amurrio para atender víctimas de violencia machista

VITORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado sendos convenios de colaboración con las cuadrillas de Rioja Alavesa y de Llanada Alavesa y con el Ayuntamiento de Amurrio para la coordinación de la intervención y la atención integral ante situaciones de violencia machista.

Estos acuerdos dan continuidad al trabajo conjunto que las instituciones vienen desarrollando desde 2018 y suponen la tercera generación de convenios suscritos para este fin.

El Instituto Foral de Bienestar Social acercará a las residentes en estos municipios los diferentes servicios especializados de atención, protección, recuperación y acompañamiento disponibles en la red foral.

Entre los recursos a los que podrán acceder las usuarias se encuentran el Servicio Foral Hegoak de atención psicosocial y orientación sociojurídica ante situaciones de violencia machista, el Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial y Acompañamiento Social (SISEP), y la red foral de recursos residenciales y pisos de acogida, así como la atención ante situaciones de urgencia social.

Los nuevos convenios incorporan formalmente el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual Tximeletak, puesto en marcha por la Diputación Foral de Álava en 2024. Aunque las mujeres procedentes de Rioja Alavesa, Llanada Alavesa y Amurrio ya han podido acceder a este recurso desde su apertura, los acuerdos aprobados incluyen por primera vez de manera expresa este servicio dentro del catálogo de prestaciones garantizadas.

Por su parte, las cuadrillas de Rioja Alavesa y de Llanada Alavesa y el Ayuntamiento de Amurrio facilitarán los espacios necesarios para la prestación de los servicios especializados en sus respectivos ámbitos territoriales, además de colaborar en la derivación de casos, la información a las personas usuarias y la coordinación técnica entre administraciones.

Los convenios tendrán vigencia hasta 2029, con posibilidad de prórroga, y consolidan un modelo de atención basado en la proximidad, la especialización y la colaboración entre instituciones para garantizar una respuesta integral a las víctimas de violencia machista en Álava