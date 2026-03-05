Diputación y Ayuntamiento destinan 8,6 millones a las sedes de Punta Zorroza y Orduña de Hub audiovisual Bilbao Bizkaia

Elixabete Etxanobe, Juan Mari Aburto y Ainara Basurko, con representantes institucionales y del sector audiovidual, en la presentación del Hub audiovisual Bilbao Bizkaia - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia y al Ayuntamiento de Bilbao han anunciado una inversión de 8,6 millones para impulsar el Hub Audiovisual Bilbao Bizkaia, que contará con dos sedes, una en la capital vizcaína, en Punta Zorroza, y la segunda ubicada en las instalaciones del antiguo Colegio Compañía de Jesús del municipio vizcaíno. Las obras de la sede bilbaína arrancan en otoño y se prevé que ambos centros de rodaje estén operativos durante 2027.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, han dado a conocer las claves del nuevo proyecto en la presentación del balance de actividad del sector audiovisual durante 2025 en Bilbao y Bizkaia, y han anunciado que el Hub será el eje central que articulará la nueva Estrategia Audiovisual, que comparten ambas instituciones.

Tal y como han resaltado, el Hub "posicionará el territorio como polo internacional de referencia en la industria audiovisual" y su objetivo es poner en valor el ecosistema local de empresas, profesionales, infraestructuras, talento creativo e instrumentos públicos y convertirlo en "motor de actividad económica y empleo de calidad".

El Hub integrará toda la cadena de valor audiovisual, desde la creación y el desarrollo de contenidos a la producción, postproducción, distribución y adopción de nuevas tecnologías creativas. La estrategia, asimismo, apuesta por "fortalecer" cada uno de estos eslabones mediante una propuesta de valor diferencial basada en competitividad, innovación y especialización.

El Hub pondrá a disposición del sector audiovisual infraestructuras, equipamientos técnicos, servicios especializados y un entorno fiscal competitivo, configurando un marco atractivo para la implantación y aceleración de proyectos audiovisuales de alto impacto. Todo ello reforzará el posicionamiento de Bilbao y Bizkaia como un territorio preparado para acoger una industria "dinámica y en expansión".

ESPACIOS CLAVE PARA LOCALIZACIONES Y PROYECTOS

Tanto Aburto como Etxanobe han destacado que el objetivo compartido es contar en el territorio con "espacios atractivos" como elemento "crítico para atraer producciones".

En su intervención, Aburto ha anunciado la licitación del proyecto para la urbanización y rehabilitación de las actuales instalaciones de Punta Zorroza, destinadas a convertirse en la sede central del "Hub Audiovisual Bilbao Bizkaia".

En esta primera etapa se abordará el cerramiento del recinto, la actuación en cuatro pabellones y en el antiguo Chalet, así como la mejora y actualización de la red de servicios para adaptarlos a su uso como espacio de rodajes.

Con un presupuesto de 4 millones de euros, la elección de Punta Zorrotza responde al interés manifestado por el propio sector audiovisual, que destaca el alto potencial de este espacio para la industria de los rodajes. El inicio de las obras está previsto en otoño del presente año.

Entre sus fortalezas, Aburto ha recordado su "ubicación privilegiada dentro del paisaje urbano de Bilbao, su proximidad a la ría, la versatilidad de las edificaciones y de la zona exterior, y las buenas conexiones con la red de carreteras, aeropuerto y transporte público".

SEDE DE ORDUÑA

Por su parte, Elixabete Etxanobe ha presentado el proyecto que la Diputación foral prevé desarrollar en Orduña. La iniciativa se centra en el antiguo Colegio de la Compañía de María, un complejo de gran dimensión que cuenta con un edificio de 18.000 metros cuadrados, así como una parcela anexa de 10.000 metros cuadrados. El proyecto cuenta con el Ayuntamiento de Orduña, que "se suma a esta apuesta estratégica para reforzar el posicionamiento del municipio como enclave vinculado a la actividad audiovisual", ha resaltado Etxanobe.

En la actualidad, el espacio ya es utilizado como localización de rodajes por producciones locales y nacionales lo que confirma "su idoneidad y el interés real del sector", ha resaltado la diputada general. Se trata de un enclave "especialmente bien valorado por la industria por su versatilidad y dimensiones, que permiten albergar producciones de distinta escala". El proyecto prevé una inversión estimada de 4,6 millones para el acondicionamiento mínimo del edificio.

Este nodo es uno de los proyectos tractores del Plan Estratégico Comarcal (PEC) de Aiaraldea, lo que refuerza su dimensión comarcal y su capacidad para generar oportunidades económicas y de empleo en la zona.

BALANCE ANUAL DE 2025

En cuanto al balance de la actividad del sector en 2025 en el territorio, Bizkaia y Bilbao acogieron 219 rodajes, 51 más que en 2024, apoyados por Bilbao Bizkaia Film Commission y se atendieron 353 proyectos solicitantes, 57 más. En total, se han computado 1.298 días de grabaciones, 9.878 contrataciones y un impacto económico de más de 138,11 millones de euros, que sumados al periodo 2024/2025, la cuantía supera los 267,5 millones de euros generados.

De las producciones realizadas, 23 han sido largometrajes de ficción; 18 largometrajes documentales; 13 series de ficción; 10 series documentales; 42 cortometrajes, 39 programas de televisión; 54 spots publicitarios; 12 videoclips; 6 sesiones de fotografía; y 2 proyectos de videoarte. La media ha sido de más cinco grabaciones por día laborable en 79 municipios de Bizkaia.

Los datos contrastan con los registrados en 2015, fecha de creación de Bilbao Bizkaia Film Commission, con 44 producciones realizadas y 87 atendidas, arrojando en total, en estos 10 años, la cifra de 1.554 rodajes (y otros 2.465 proyectos atendidos).

Etxanobe ha destacado que del impacto económico de 267,5 millones generado en Bizkaia, 176,4 millones corresponden a impacto directo vinculado a los costes de producción realizados en el territorio, mientras que 91,1 millones derivan de efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto de la economía.

Por anualidades, el impacto alcanzó los 129,43 millones de euros en 2024 y creció un 6,7% en 2025, hasta situarse en 138,11 millones de euros, consolidando así la tendencia expansiva del sector audiovisual en el Territorio.

En la misma línea, Etxanobe ha indicado que el número de empresas audiovisuales ha registrado en 2025 un crecimiento del 10,9% en Bizkaia (497 empresas frente a 448) y del 18,5% en Bilbao (con 243 frente a 205 en 2024). El 54% de las empresas del sector audiovisual de Euskadi se encuentran en Bizkaia y el 49% de éstas se ubican en la capital de Bizkaia.

Estas cifras han tenido su reflejo en las contrataciones en los proyectos apoyados, con 17.885 personas movilizadas en el bienio 2024-2025 de las que el 54,35% eran de Bizkaia. De ellas, 9.878 fueron contratadas en 2025 y un total de 8.007 en 2024, es decir, un 23,4% más. En este sentido, el 74,4% del personal contratado corresponde a personal técnico y un 25,6% a artístico.

El empleo audiovisual en Bizkaia crece un 6,1% (2.268 afiliaciones en 2025), y en Bilbao aumenta un 7,1% (1.564 afiliaciones). La Villa concentra en este sentido el 69% del empleo de este sector de Bizkaia, y el Territorio el 57% de Euskadi.

Asimismo, la diputada general ha desvelado el impacto de la fiscalidad en este ámbito. Entre 2020 y 2024 en Bizkaia se han generado 98,1 millones de euros en deducciones fiscales para el sector audiovisual, de los cuales 69,2 millones se han transferido a inversores mediante mecanismos de financiación.

El gran impulso se tuvo lugar en 2023 tras la entrada en vigor de los nuevos beneficios fiscales. En dos años se ha concentrado el 87% de toda la deducción generada y el 91% de la financiada; lo que evidencia n incremento "muy significativo" de la actividad, al multiplicarse por 14 y pasar de 4 millones en 2022 a 56 en 2024.