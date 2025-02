La Diputación de Bizkaia abre un nuevo centro de día en Rekalde (Bilbao) con capacidad para atender a 100 personas

BILBAO 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia ha reforzaedo la atención a personas en alta exclusión social con un nuevo centro de día en el barrio bilbaíno de Rekalde, con capacidad para atender a un centenar de personas.

Este centro de día forma parte del compromiso del programa Hegan de fortalecer la red de recursos para la inclusión social. El programa, promovido por el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, está diseñado para atender a personas en situación de exclusión social severa.

Las nuevas instalaciones ofrecen un entorno seguro y recursos para la inclusión social. El programa Hegan, gestionado por Fundación Adsis, está preparado para ofrecer atención especializada hasta a cien personas en situación de vulnerabilidad.

En un comunicado, la institución foral ha señalado que, en sus dos años de trayectoria, Hegan se ha consolidado como un recurso "esencial" que facilita el acceso a los servicios de integración de la Diputación, proporcionando apoyo en el proceso de reinserción y mejora de la calidad de vida de sus beneficiarios.

El nuevo centro, que ha sido inaugurado por la diputada vizcaína de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Lespada, y el director de Inclusión, Óscar Seco, ofrecerá atención diurna tanto a personas jóvenes y adultas en situación de extrema vulnerabilidad, como aquellas que enfrentan trastornos mentales, adicciones o sinhogarismo.

Durante la inauguración, Teresa Laespada, ha subrayado la importancia de esta iniciativas. "No vale con conformarnos y pensar que es la gente la que falla, por lo que se hacen necesarias políticas innovadoras para llegar a quienes no piden ayuda, ya sea porque no son conscientes de la gravedad de su situación o porque no son capaces de activarse para el cambio que su vida necesita. Nos acercamos a estas personas y les escuchamos, motivándolas para un cambio que se realiza con nuestra ayuda y acompañamiento", ha agregado.

Así, este centro se complementa con otros dispositivos nocturnos del programa Hegan, garantizando "una atención integral y continua". Además, el centro está concebido como un espacio de recuperación personal, descanso, reparación, afecto y actividades diseñadas para facilitar la reintegración social de sus usuarios.

Este centro lo gestiona la Diputación a través de la Fundación Adsis, una entidad sin ánimo de lucro con más de cinco décadas de experiencia en Bizkaia.