Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Galdakao firman un convenio para poner en marcha la bicipista de Ibaizabal

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdakao suscribirán un convenio de colaboración para impulsar la futura construcción de la bicipista del Ibaizabal, correspondiente a la Línea 1 del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia.

El acuerdo ha sido refrendado en el Consejo de Gobierno foral este jueves, según ha informado a su término la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga.

El acuerdo entre ambas instituciones se centra en "los primeros pasos" para la ejecución de la bicipista del Ibaizabal a su paso por Galdakao y, en concreto, recoge como compromiso de la Diputación Foral la elaboración del planeamiento y su posterior redacción de los proyectos de trazado y de construcción del bidegorri Bengoetxe-Erletxe, así como del planeamiento del bidegorri Bengoetxe- Urbi.

La futura bicipista del Ibaizabal circulará por tramos con diferentes titularidades, ya que se intercalarán los recorridos de ámbito foral y municipal. Por ello, con el objetivo de lograr "una homogeneidad del trazado y una operatividad en la ejecución del proyecto", se ha decidido que sea la Diputación la encargada de realizar las actuaciones contempladas a cambio de que el municipio abone la parte que le corresponde.

Este abono se cifra en 185.130 euros para abordar lo correspondiente a los tramos de titularidad municipal desde Guturribai a Bekea, hasta las proximidades de El Gallo y Bengoetxe-Urbi.

Por lo que respecta a los plazos previstos, en el caso del bidegorri Bengoetxe-Erletxe ya se ha redactado el planeamiento, mientras que la redacción de los proyectos de trazados y constructivo del bidegorri se prevé para mayo de 2026. Para el planeamiento del tramo Bengoetxe-Urbi, se estima que esté listo para junio del próximo año.

El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia 2023-2035 contempla una red de 365 kilómetros de vías ciclistas, de las que 132,2 son de titularidad foral. La inversión foral prevista para estas actuaciones supera los 219,4 millones de euros. A fecha 1 de septiembre de 2025, hay ejecutados 184,44 km (58,1 km de ellos forales y 126,3 km municipales).