Diputación de Bizkaia comprende "perfectamente" el "miedo y las quejas" del sector primario ante el acuerdo de Mercosur

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha dicho comprender "perfectamente" el "miedo y las quejas" del sector primario ante el acuerdo de Mercosur ante las dudas de si los productos procedentes de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay "van a cumplir los mismos condicionados que tiene el sector primario aquí".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Institución foral de este jueves, Arantza Atutxa se ha referido a la suspensión temporal del acuerdo comercial de Europa y los países que conforman el bloque del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay), tras salir adelante en el Parlamento europeo la propuesta de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que retrasará su tramitación.

Tras destacar que el sector primario "ha expresado alto y claro cuál es su parecer con respecto a este acuerdo y dice muy claramente que la alimentación no debe ser una moneda de cambio", Atutxa ha dicho "comprender perfectamente, en esta situación de acuerdos comerciales tan amplios y globalización, el miedo que tiene y expresa el sector primario ante la posible competencia de productos de fuera de la Unión Europea".

En ese sentido, ha reiterado que entiende "la protesta y la queja" del sector primario, porque "se preguntan si los productos que vienen de fuera van a cumplir los mismos condicionados que tiene el sector primario aquí".

Por otro lado, ha apuntado que la Política Agraria Común (PAC) es una de las políticas "más importantes de la Unión Europea" y, por ello, cree "razonable" que se le pide a la Comisión y Parlamento europeo "coherencia", al tiempo que ha destacado que Mercosur tiene "un marco mucho más amplio que el sector primario" y ha considerado que en el acuerdo "hay ventajas y desventajas".