Diputación de Bizkaia destina 4,7 millones al programa de ayudas 3i para proyectos empresariales de alto impacto

Archivo - Palacio foral en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado, en su reunión de este jueves, la convocatoria del programa de ayudas 3i 2026, que contará con una dotación inicial de 4.700.000 euros para impulsar proyectos empresariales de alto impacto que integren innovación, inversión e internacionalización. Cada proyecto puede recibir hasta 450.000 euros en el caso de pequeñas empresas y hasta 500.000 euros en el de otras pymes de mayor tamaño.

El programa 3i forma parte de la estrategia del departamento de Promoción Económica para "reforzar la competitividad del tejido empresarial de Bizkaia, apoyando aquellos proyectos estratégicos con mayor potencial de transformación, crecimiento y generación de empleo de calidad".

Las ayudas están dirigidas a empresas con personalidad jurídica propia, especialmente pymes, que desarrollen proyectos vinculados a inversión productiva en activos, servicios de asesoramiento para innovación, inversión e internacionalización, participación en ferias comerciales internacionales, desarrollo experimental y estudios de viabilidad, innovación en procesos y organización, y obtención, validación y defensa de patentes y activos inmateriales.

Según ha explicado la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, al término del Consejo de Gobierno, el objetivo del programa es impulsar proyectos innovadores con alto potencial de impacto, reforzar la innovación, la internacionalización y la inversión como "palancas de crecimiento sostenible" y ofrecer apoyo público "intenso" a los proyectos estratégicos que afiancen la presencia de las empresas en Bizkaia.

Desde la Diputación han destacado que "3i es una herramienta clave para acompañar a las empresas de Bizkaia en sus procesos más estratégicos de transformación, crecimiento e internacionalización, reforzando su competitividad y su arraigo en el territorio".

SOLICITUDES EN FEBRERO

Las empresas podrán presentar sus solicitudes desde el 2 hasta el 20 de febrero de 2026, de forma exclusivamente telemática a través de la oficina virtual del departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.

La concesión de las ayudas se realizará mediante procedimiento de concurrencia competitiva, valorando el impacto, la calidad técnica de los proyectos y su alineación con las prioridades estratégicas del territorio.

Con este "nuevo impulso" al programa 3i, la Diputación vizcaína pretende reforzar su apuesta por "un modelo económico avanzado, industrial, innovador y abierto al mundo, orientado a generar empleo de calidad, inversión productiva y crecimiento sostenible".