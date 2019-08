La Diputación de Bizkaia difunde este verano una campaña contra las agresiones sexuales en fiestas

Publicado 16/08/2019 15:51:12 CET

Los delitos contra la libertad sexual se incrementaron un 25,5% entre 2017 y 2018

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia ha puesto en marcha este verano, de nuevo, una campaña con mensajes contra las agresiones sexuales y de defensa de la libertad de las mujeres en los entornos festivos, que difundirá a través de las redes sociales y en las distintas líneas de los medios de transporte público.

Según ha explicado la institución foral, la campaña, protagonizada por la periodista Ana Urrutia, tiene como lema 'Jaietan ere, neure aukera/En fiestas, yo también elijo'.

El mensaje se está difundiendo por diversas redes sociales y en espacios exteriores a través de diversas líneas de transporte público, especialmente seleccionadas para coincidir con los calendarios festivos de las distintas localidades de Bizkaia, cuya capital inicia este sábado su Aste Nagusia.

Junto al lema principal, la campaña se acompaña de otros mensajes como 'Yo decido cómo me visto y con quién me desvisto, jaietan eta beti', 'No bailo para ti, bailo para mí', 'Kaleak eta gauak gureak ere badira' o 'Nire gorputza nirea da'. Además, cuenta con la etiqueta #NeureAukera #YoElijo.

La diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha precisado que se trata de una campaña en defensa de la libertad de las mujeres, especialmente en el ámbito de los entornos y momentos festivos que se van a ir sucediendo durante el verano.

"No hay duda alguna y no cabe ya ningún planteamiento alternativo a esto; las mujeres también tenemos derecho a la fiesta, a la alegría, a compartir horas de ocio nocturno con quien queramos en igualdad de condiciones. Y como acaba de sentenciar el Tribunal Supremo, el consentimiento sexual debe ser claro y expreso. Todo lo que no es 'Sí', es un 'No'", ha subrayado.

AUMENTO DE LOS CASOS

Según ha recordado la Diputación vizcaína, en función de los datos recogidos por la Ertzaintza y las Policías Municipales, los delitos contra la libertad sexual han pasado de 530 en 2017 a 711 en 2018, lo que supone un aumento del 34%. En el caso de Bizkaia, estos delitos contra la libertad sexual han subido de 270 a 339, lo que representa un incremento del 25,5%.

La Memoria de la Fiscalía indica que en las cárceles del Estado había en 2017 un total de 3.214 hombres por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 7,01% de la población reclusa masculina (45.301 hombres).