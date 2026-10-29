Diputación de Bizkaia seguirá trabajando "con ilusión y energía" hasta final de mandato tras la renuncia de Etxanobe

Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia. - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha asegurado que el Gobierno foral va a continuar hasta el final de la legislatura trabajando "con muchísima ilusión y energía" para cumplir el plan de mandato, tras la renuncia de la diputada general, Elixabete Etxanobe, a competir en el proceso interno del PNV para ser la candidata en las elecciones del próximo año.

Etxanobe, que dirige la Diputación vizcaína desde 2023, anunció este pasado miércoles su decisión de renunciar a postularse para volver a ser la candidata a diputada general del PNV en la segunda vuelta del proceso interno del PNV, cuya Ejecutiva en Bizkaia había propuesto como candidata a la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno foral de este jueves, la portavoz de la Diputación ha asegurado, preguntada por este asunto, que el Ejecutivo vizcaíno va a seguir trabajando "como lo ha venido haciendo durante toda la legislatura hasta que finalice".

De este modo, ha señalado que el Gobierno adquirió "un compromiso con la ciudadanía de Bizkaia", aprobó un plan de mandato y ha venido trabajando para "cumplir todo lo recogido" en este documento. "Y así seguiremos haciéndolo hasta el final de la legislatura por compromiso, por responsabilidad y por convicción", ha remarcado.

Arrizabalaga ha eludido pronunciarse sobre si el Ejecutivo foral se ve cuestionado por el hecho de que el BBB del PNV no propusiera a la actual diputada general como candidata, al ser "una cuestión que trasciende" a la portavocía de la Diputación. "Son cuestiones más del ámbito interno de partido", ha manifestado.

En todo caso, ha insistido en que "todo el equipo de gobierno sigue trabajando con muchísima ilusión y con muchísima energía por terminar todos los proyectos recogidos en el plan de mandato". "Ese es nuestro compromiso y lo reafirmo", ha concluido.