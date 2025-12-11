Diputación de Bizkaia sigue "estudiando propuestas" con Elkarrekin en la negociación de los presupuestos de 2026

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, junto al diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia mantiene "disposición total" a alcanzar acuerdos para "ensanchar la mirada" de los presupuestos de 2026 y, tras constatar que "no había margen de acuerdo" con EH Bildu y PP, sigue "estudiando propuestas" con Elkarrekin, aunque no hay "nada cerrado", según ha explicado la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga.

El proyecto de presupuestos de Bizkaia elaborado por la Diputación, que asciende a 11.320,3 millones de euros y contempla un disponible departamental de 1.716,2 millones, se encuentra en tramitación en las Juntas Generales, que este viernes debatirá en pleno las enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la oposición.

El Gobierno foral, formado por PNV y PSE-EE y con mayoría absoluta en el Parlamento vizcaíno, sigue, en palabras de su portavoz, "trabajando para ensanchar la mirada del presupuesto foral" del próximo año. Según ha asegurado, su "disposición ha sido, y sigue siendo, total a poder llegar a un acuerdo con diferentes grupos".

Arrizabalaga ha explicado que "no ha sido posible ni con el Partido Popular ni con EH Bildu", grupos con quienes "se ha constatado que no había margen de acuerdo".

COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

En este sentido, ha apuntado que "una de las premisas" del Gobierno foral es que el presupuesto "tiene que dar respuesta a nuestro compromiso con la ciudadanía" y, a su entender, "alcanzar acuerdos en este momento con el Partido Popular y con EH Bildu iba a condicionarlos".

Por contra, se siguen "estudiando propuestas" con Elkarrekin, aunque "de momento no hay ningún acuerdo cerrado". "Pero hasta mañana todo podría pasar", ha señalado la portavoz de la Diputación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.