La Diputación destina 600.000 euros a las ayudas a la rehabilitación de vivienda en el medio rural alavés

VITORIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava destinará 600.000 euros a la convocatoria de las ayudas destinadas a la rehabilitación de vivienda en el medio rural alavés, distribuidos en 180.000 euros en 2026 y 420.000 euros en 2027, con la posibilidad de habilitar hasta 100.000 euros adicionales, "si las necesidades y la disponibilidad presupuestaria así lo permiten".

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado esta convocatoria, con el objetivo de "impulsar la calidad de vida, fijar población y reforzar el equilibrio territorial en Álava".

Así lo ha destacado en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha especificado que las ayudas están dirigidas a personas físicas residentes en núcleos de población de menos de 1.500 habitantes, ubicados en municipios alaveses con menos de 20.000 habitantes.

Según ha detallado, las subvenciones permiten financiar actuaciones de rehabilitación que contribuyan a mejorar de manera integral la habitabilidad, el confort, la accesibilidad y la eficiencia energética de las viviendas rurales.

El objetivo fundamental es adaptar la política pública de vivienda a las particularidades del territorio, reconociendo que el medio rural presenta unas condiciones urbanísticas, demográficas y arquitectónicas sustancialmente diferentes a las del entorno urbano y, por ello, "requiere soluciones específicas".

El acuerdo aprobado subraya que la vivienda es un "elemento esencial para la calidad de vida y la cohesión social, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento, la menor natalidad, la dispersión poblacional y las dificultades para que personas jóvenes puedan establecerse en los pueblos".

A ello, se suma la necesidad de preservar el valor arquitectónico, paisajístico y cultural de los núcleos rurales alaveses, impulsando una "casa rural contemporánea que integre estándares de calidad del siglo XXI sin perder su identidad histórica".

González ha manifestado que esta filosofía se alinea con los objetivos de la Ley de Vivienda de Euskadi y de la Ley de Desarrollo Rural, que insisten en la importancia de "fortalecer el arraigo y mantener una masa poblacional suficiente, para garantizar servicios esenciales y dinamizar el territorio".

OBRAS SUBVENCIONABLES

La convocatoria contempla un abanico de actuaciones subvencionables que abarcan desde obras de conservación y habitabilidad, incluyendo intervenciones en instalaciones básicas, fachadas, cubiertas, estructura o redistribución de espacios, hasta mejoras en eficiencia energética, como nuevas instalaciones de calefacción, aislamiento, carpinterías exteriores, autoconsumo renovable o renovación integral de la envolvente térmica.

También se financiarán actuaciones en materia de accesibilidad, como la adaptación de baños y la supresión de barreras, así como las reformas interiores "vinculadas a la buena construcción": albañilería, carpintería, suelos o fontanería.

Las cuantías económicas varían en función del tipo de obra y de la localización del núcleo de población. Con carácter general, la ayuda puede alcanzar hasta 20.000 euros, pero cuando la intervención incorpore mejoras energéticas significativas, el importe máximo asciende a 23.000 euros. Además, existe un sistema de modulación en función del riesgo de despoblación del núcleo.