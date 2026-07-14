La Diputación Foral de Álava adjudica las obras del tramo Saratxo-Mesones en la vía verde del Parque Lineal del Nervión

VITORIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la adjudicación de las obras del tramo Saratxo-Mesones en la vía verde del Parque Lineal del Nervión a la empresa Asfaltos y Construcciones Morga S.L, de cara a avanzar en la materialización de los tramos pendientes para completar el trazado de esta vía a lo largo de todo el ámbito alavés.

Así lo ha comunicado en una nota la Diputación Foral, quien ha especificado que, una vez finalizado este tramo, únicamente quedará por ejecutar el comprendido entre Mesones y Orduña.

La puesta en servicio de ambos permitirá cerrar la conexión integral del corredor y reforzar su función como eje de movilidad sostenible, espacio de ocio al aire libre y elemento de vertebración territorial.

El proyecto contempla la ejecución del recorrido Saratxo-Mesones desde el puente actual de acceso a la empresa Tubacex hasta el 'bidegorri' ejecutado en la variante de Saratxo.

Este tramo comprende una longitud de 250 metros y pretende crear una infraestructura peatonal y ciclable dando prioridad al tramo construido, Refor-Saratxo, hasta la conexión con el vial junto a la carretera.

Las obras consistirán en el acondicionamiento del trazado para su uso peatonal y ciclista, mediante la adecuación de firmes y la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad, la accesibilidad y la correcta integración del recorrido en su entorno.

El presupuesto asciende a 278.473,10 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de tres meses. La vía verde del Parque Lineal del Nervión es, junto con la del antiguo ferrocarril vasco-navarro, una de las rutas más utilizadas dentro de la Red de Itinerarios Verdes de Álava.