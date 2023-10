La Diputación Foral de Álava defiende mantener la gratuidad del parking del aeropuerto de Foronda

Reconoce que habría que estudiar nuevas zonas de estacionamiento pero subraya que la gratuidad del parking es un "elemento de competitividad"



VITORIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado este martes que la Diputación Foral de Álava "no es partidaria" del cobro en el parking del aeropuerto de Foronda, y aunque reconoce que "habría que abordar el establecimiento de nuevas zonas de estacionamiento", apuesta por "mantener la gratuidad del parking" porque para el aeropuerto "es un elemento de competitividad".

En la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno foral, González ha sido preguntado sobre el posible cobro por usar el aparcamiento del aeropuerto de Foronda.

El responsable foral ha explicado que la Diputación Foral de Álava es "contraria" a este posible cobro, ya que la institución "está inmersa en una estrategia de crecimiento del aeropuerto", tanto de pasajeros y pasajeras, como de destinos.

"Estamos batiendo récords cada año, vamos a llegar a un récord histórico, espero, este año, y dentro de esa estrategia, la gratuidad del parking es un elemento de competitividad añadida", ha defendido.

No obstante, ha reconocido que "habría que abordar el establecimiento de nuevas zonas de estacionamiento, pero manteniendo la gratuidad del parking" porque consideran que para el aeropuerto de Foronda concretamente "es un elemento de competitividad".

"Van bien las cosas en el aeropuerto; llevamos creciendo años, después de la pandemia hemos vuelto a crecer, estamos batiendo récords, y creo que mantener la gratuidad nos va a ayudar a seguir batiendo récords", ha reiterado.

Por ello, ha insistido en que la Diputación Foral de Álava "no es partidaria del cobro en el aeropuerto" y "confía en que no se produzca". No obstante, ha reconocido que la institución foral no tiene competencia en esta materia, pero ha reiterado que "esa gratuidad es un elemento de competitividad del aeropuerto".

"Hay un problema de estacionamiento en algunos momentos como puentes, y fines de semana; hay que intentar aumentar el número de plazas disponibles en el entorno, pero a nuestro entender, debe mantenerse la gratuidad", ha concluido.