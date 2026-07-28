La Diputación Foral de Álava destina 163.000 euros a once ONGs para acciones de cooperación al desarrollo

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VITORIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha destinado 163.000 euros a once entidades sin ánimo de lucro para realizar acciones de cooperación en países en vías de desarrollo, según ha informado este martes el diputado general, Ramiro González, en una rueda de prensa.

Los proyectos subvencionados a propuesta del diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza se desarrollarán en países como Guinea-Conakri, Camerún, Nicaragua, El Salvador, Colombia, los campamentos de población refugiada saharaui o la República Democrática del Congo.

Estas iniciativas abarcan ámbitos como la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable, la salud comunitaria, la salud sexual reproductiva, el empoderamiento de las mujeres, la educación o la protección de personas defensoras de los derechos humanos.

Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo presupuestario del equipo de gobierno de PNV y PSE con el grupo juntero de Elkarrekin que busca financiar proyectos que, por sus características, no encajan en la convocatoria de proyectos plurianuales.

González ha añadido que estas ayudas "constituyen una vía de acceso a la cooperación para nuevas organizaciones y colectivos comprometidos con la solidaridad internacional".

Las entidades beneficiarias de esta convocatoria son Kupu Kupu, por un proyecto de distribución de arroz para familias en situación de alta vulnerabilidad por discapacidad en Bali, África Miniaturan, con una iniciativa para fortalecer la autonomía y la participación política de las mujeres en Camerún.

También han concedido la subvención a Argia, con un programa de promoción de la salud sexual y reproductiva de mujeres jóvenes y adultas en Nicaragua, Alianza África, para mejorar el acceso al agua potable en Guinea-Conakri, Adeco, con un proyecto de salud preventiva comunitaria con enfoque de género en El Salvador, y Telimele, para una nueva fase de equipamiento de un pozo de agua en Guinea.

Asimismo, recibirán ayudas Doc Beituha, para un servicio de telemedicina dirigido a la población refugiada saharaui, la Asociación Mano sobre el Corazón, para la creación de una sala de informática inclusiva en Camerún, Kawral Fulbe, con un proyecto de rehabilitación y adecuación de aulas en Senegal, Jambo Congo, para la construcción de un aula de educación primaria en la República Democrática del Congo, y Emigrados Sin Fronteras, con una iniciativa de protección y acompañamiento a personas defensoras de los derechos humanos en Colombia.