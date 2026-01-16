La Diputación Foral de Álava impulsará un plan de euskera en la Escuela de Artes y Oficios

Archivo - Exterior de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava impulsará la aprobación de un plan de euskera que establezca las acciones y medidas para fomentar y normalizar el uso del euskera en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, así como los mecanismos de evaluación.

PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Araba han acordado una enmienda transaccional a una propuesta original de la izquierda abertzale, que ha contado también con el voto favorable del PP en la comisión de Cultura y Deporte de las Juntas Generales de Álava.

Así, las Juntas Generales de Álava instan a la representación de la Diputación Foral de Álava y a su presidencia en el Patronato de la Escuela de Artes y Oficios a seguir desplegando el actual 'Plan de Gestión' del citado centro, así como las medidas sobre el tratamiento del euskera en su actividad ya previstas en el punto 4.3 en torno al empleo del euskera en el centro.

Asimismo, solicita a la Diputación que proponga y lidere la realización del análisis de la situación actual del uso del euskera, los objetivos a cumplir y las previsiones temporales para su evaluación antes de que finalice el primer trimestre del año 2026.

En base a este documento estratégico, la cámara alavesa ha acordado aprobar un plan de euskera que establezca las acciones y medidas para fomentar y normalizar el uso del euskera en la Escuela de Artes y Oficios, así como los mecanismos de evaluación.

El juntero de EH Bildu Iñaki Urkixo ha recordado que, el año pasado, el Ararteko recibió una queja, porque en la Escuela de Artes y Oficios "no se garantizan los derechos lingüísticos del alumnado y del resto de personas que tienen relación con la escuela".

En ese sentido, ha explicado que el Ararteko admitió y tramitó la queja y, tras analizar la situación escolar y diversas normativas del correspondiente ámbito, recomendó elaborar y aprobar un plan específico relativo al tratamiento del euskera en los diferentes ámbitos de gestión de la Escuela de Artes y Oficios de Gasteiz. "A pesar de que la recomendación es del 9 de junio de 2025, en la escuela aún no se ha presentado ningún plan específico", ha reprobado el procurador abertzale.