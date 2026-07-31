Diputación alavesa lanza una campaña para sensibilizar contra el vandalismo en Alavabus

VITORIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava va a poner en marcha esta semana una campaña de comunicación para sensibilizar a los usuarios de Alavabus contra los actos vandálicos perpetrados contra el equipamiento de los vehículos de las líneas forales.

En un comunicado, ha explicado que la campaña tiene como elemento central un 'spot', con el lema 'Respeta lo que es tuyo, cuidemos de lo nuestro', que podrá verse en las pantallas de los autobuses y redes sociales.

Según ha trasladado, los vehículos de Alavabus están siendo objeto durante los últimos meses de actos vandálicos por parte de personas usuarias provocando daños materiales en las lunas de los vehículos, así como en equipamiento básico como asientos, cinturones de seguridad y paneles, lo que ha obligado, en algunos casos, a tener que retirar los vehículos del servicio para proceder a su reparación y puesta a punto.

El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias quiere sensibilizar a las personas usuarias de este problema a través de una campaña de comunicación basada que busca transmitir los mensajes que "Alavabus es un servicio público para y por la ciudadanía alavesa y todos tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar sus medios materiales y, en la medida de lo posible, evitar que alguien lo dañe".

El 'spot' podrá verse a partir de este sábado en las pantallas de los autobuses de las distintas líneas de Alavabus y en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok. El audiovisual muestra imágenes de equipamiento de los autobuses dañados, con el mensaje 'No dañes lo que es para ti. Ni tampoco lo consientas', y recuerda que "Alavabus es tu servicio público, el de todos y todas".

IMPACTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO

Asimismo, advierte que, "si provocas daños materiales en los vehículos, lo pagarás tú y lo pagaremos todos y todas con una merma de la calidad del servicio", acompañado de imágenes de colas en una parada y un autobús en un taller mecánico, y emplaza a "no permitirlo". El anuncio concluye tras informar que los vehículos de Alavabus han sufrido durante los últimos meses numerosos actos vandálicos con el lema central 'Respeta lo que es tuyo. Cuidemos de lo nuestro'.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha señalado que la campaña "quiere que todas las personas usuarias de Alavabus tomen conciencia y asuman que el servicio de transporte foral, los vehículos y el equipamiento, son para y por los alaveses, y que, si dañan los autobuses o permiten que otros lo hagan, se están perjudicando a sí mismos y al conjunto de viajeros".