La Diputación Foral de Álava mejorará la accesibilidad del Registro General y Hacienda para personas con baja visión

Álava Mejorará La Accesibilidad De Las Personas Con Baja Visión En Sus Edificios - DFA

VITORIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava va a invertir este año cerca de 400.000 euros para mejorar la accesibilidad del Registro General y la sede de la Hacienda para personas con movilidad reducida y discapacidad visual y auditiva, a través de sistemas de orientación podotáctil, códigos NaviLens y señalética adaptada.

La diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González, ha anunciado este proyecto a preguntas de su grupo juntero (PSE-EE) en el pleno de control las Juntas Generales de Álava, tras la definición de las medidas en colaboración con las asociaciones Once, Begisare e Itxaropena.

González ha explicado que se enmarca en un trabajo coherente para avanzar en materia de accesibilidad e inclusión en los servicios públicos forales; un trabajo que se plasmó este pasado otoño en un nuevo acceso universal y seguro, y un nuevo sistema 'online' de interprete de lengua de signos en las oficinas de la Hacienda Foral.

"Hemos realizado de forma paralela sendos estudios de accesibilidad de los dos principales puntos de atención al público de la Diputación Foral, Hacienda y Registro General y, tras su validación por parte de las asociaciones Retina Begisare, Itxaropena y Once, vamos a empezar a implantar las medidas contempladas en los mismos", ha explicado.

La Diputación licitará en próximas semanas las obras de reforma integral de las oficinas del Registro General ubicadas en la plaza de la Provincia, con el doble objetivo de "mejorar su accesibilidad y las condiciones de trabajo de los profesionales que allí trabajan".

El presupuesto asciende a cerca de 400.000 euros e incluirá un conjunto de actuaciones para "facilitar la accesibilidad de las personas ciegas, sordas y con movilidad reducida".

Entre estas actuaciones, ha detallado, figura una nueva señalética exterior e interior sobre los servicios forales del edificio con criterios de lectura fácil; nuevas barandillas y elementos para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida; un sistema de orientación podotáctil en el interior para personas con discapacidad visual apoyado con códigos NaviLens; y el servicio 'online' de intérprete de lengua de signos.

En este sentido, ha expuesto que "el sistema podotáctil consta de un solado con relieve para que las personas con baja visión puedan orientarse al caminar, siguiendo las texturas con los pies o con el bastón y detectando cruces, escaleras u obstáculos".

Además, ha precisado que "los códigos NaviLens son códigos visibles especiales, parecidos a un QR pero muy fáciles de detectar, que al escanearlos con el móvil permiten a las personas ciegas recibir información hablada y orientación sobre su entorno".

Por otra parte, ha anunciado la próxima licitación de un segundo proyecto para mejorar la accesibilidad de la planta de acceso a la sede de la Hacienda Foral para personas con movilidad reducida y discapacidad visual. Dicho proyecto incorpora, al igual que en el caso del Registro General, sistemas de orientación a través de itinerarios podotáctiles, códigos NaviLens y señalética adaptada, e incluye además un nuevo acceso adaptado. La inversión prevista en este caso será de cerca de 32.000 euros.

INTÉRPRETE POR VIDEOCONFERENCIA

La diputada foral ha destacado que, una vez validado con las asociaciones Arabako Gorrak y Euskal Gorrak el servicio de intérprete de lengua de signos por videoconferencia en las oficinas de la Hacienda Foral, "se extenderá no sólo al Registro General, sino también a otros puntos forales de atención ciudadana", como en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en el Museo de Bellas Artes, el Museo BIBAT y el Museo de Armería.

"También vamos a trabajar este año para dotar de mayor accesibilidad a las páginas 'web' de la Diputación Foral de Álava, en colaboración con las asociaciones de personas con baja visión Once, Begisare e Itxaropena", ha indicado.