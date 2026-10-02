La Diputación Foral de Álava organiza una jornada en Vitoria-Gasteiz para acercar a la ciudadanía la arquitectura

VITORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha organizado este sábado una jornada en la Plaza de la Provincia de Vitoria-Gasteiz con motivo de la celebración del Día de la Arquitectura 2026, para acercar esta disciplina a la ciudadanía de una forma "lúdica, divulgativa y participativa".

Según ha anunciado este viernes la Diputación en un comunicado, la plaza acogerá visitas guiadas, talleres, juegos, cuentacuentos y recorridos teatralizados, de carácter gratuito, pensados para "descubrir cómo son los edificios que nos rodean, qué historias contienen y de qué manera la arquitectura condiciona y mejora nuestra forma de vivir los pueblos y las ciudades".

La jornada comenzará a las 10.15 horas con la bienvenida a las personas participantes y 15 minutos después tendrá lugar la primera visita guiada al Palacio de la Diputación Foral de Álava, mientras que una segunda visita se realizará a las 12.00 horas. Cada uno de estos grupos reunirá aproximadamente a entre 60 y 70 personas.

A las 11.00 horas tendrá lugar el Taller de la Ciudad, concebido para "explorar, imaginar y descubrir el entorno urbano de una forma participativa", mientras que a las 12.30 horas un cuentacuentos con Martika utilizará las historias y la imaginación "como puerta de entrada al mundo de la arquitectura".

Además, durante toda la mañana estará disponible en la plaza el Juego de los Cubos, un espacio abierto de información y juegos pensado para que los niños experimenten con formas, construcciones y conceptos arquitectónicos.

Por su parte, la diputada foral Laura Pérez Borinaga intervendrá a las 13.00 horas y, posteriormente, comenzarán las visitas-circuito teatralizadas. También en este caso, y debido a la elevada demanda, se han organizado dos pases, uno a las 13.15 horas y otro a las 14.00 horas, con alrededor de 60 personas en cada uno.

"Queremos que durante unas horas la gente pueda observar de otra manera edificios y espacios por los que quizá pasa todos los días, conocer mejor nuestro patrimonio y, sobre todo, que los más pequeños puedan aproximarse a la arquitectura jugando, imaginando y construyendo", ha explicado Borinaga.

Más de 300 personas se han inscrito en las diferentes actividades programadas y la elevada demanda ha llevado a la organización a duplicar tanto las visitas al Palacio de la Diputación como los recorridos teatralizados, ampliando así el número de plazas inicialmente previsto.