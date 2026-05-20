La Diputación Foral de Álava prestará el servicio de atención temprana en las mismas condiciones en todo el territorio

Servicio de atención temprana - DFA

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha aprobado la convocatoria para la concertación social del servicio de atención temprana para los años 2026, 2027 y 2028, una decisión que supone un avance clave para garantizar "la igualdad de acceso" a este servicio y en igualdad de condiciones en todo el territorio histórico.

Así lo ha adelantado esta mañana el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, quien ha resaltado que con este nuevo modelo se consolida un sistema más homogéneo que permitirá "armonizar la atención temprana" que se presta en Vitoria-Gasteiz y en la zona rural, "eliminando ciertos requisitos que hasta ahora afectaban, en especial, a las familias que viven fuera de la capital alavesa".

Dirigida a la población infantil de 0 a 6 años, la atención temprana es el conjunto de intervenciones desde una perspectiva interdisciplinar, sanitaria, educativa y social que tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades de niñas y niños que presentan cualquier trastorno en su desarrollo, ya sea físico, psíquico o sensorial, o con riesgo de padecerlo, como prematuridad, alteraciones congénitas, encefalopatías y retraso psicomotor, entre otros.

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 1,36 millones de euros para el periodo inicial de dos años, con el que se financiarán las sesiones de intervención en ámbitos como la estimulación, la fisioterapia o la logopedia.

El diputado foral ha destacado que "el servicio de atención temprana constituye una herramienta fundamental para mejorar sus capacidades y calidad de vida, y para prevenir posibles situaciones de mayor dependencia".

Hasta la fecha, muchas familias del medio rural, en especial de la zona de Aiaraldea, debían recurrir a gabinetes privados y adelantar los costes de la atención para solicitar el reembolso con posterioridad, cosa que no ocurría con las familias de Vitoria-Gasteiz y municipios cercanos, que acuden en su mayor parte al Centro de Intervención de Atención Temprana del IFBS, situado en la capital alavesa y que gestiona Apdema.

Al respecto, Urtaran ha reconocido que esta situación ocasionaba, en ocasiones, "retrasos en el pago que generaban ciertos inconvenientes en los gabinetes acreditados de la zona rural".

SIN ADELANTAR COSTE

Con la nueva concertación, cuya convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA), será la propia Diputación Foral la que concierta directamente las intervenciones con los centros, de modo que las familias "no tendrán que abonar ningún importe por la intervención". Las familias que opten por los servicios concertados no tendrán que abonar cantidad alguna a los gabinetes.

Esta medida permitirá que todas las familias reciban el servicio en igualdad de condiciones, con independencia de su lugar de residencia, lo que garantiza un modelo "más equitativo" y centrado en las necesidades de los niños y sus entornos.

La concertación social aprobada permitirá integrar en el sistema público tanto el centro foral como los gabinetes especializados del territorio, lo que amplía la red y da respuesta al creciente número de casos. Durante 2025, en torno a 1.100 menores de 6 años estuvieron incluidos en el programa de atención temprana.

El nuevo modelo establece, además, condiciones homogéneas de prestación en todo Álava, que aseguran estándares de calidad comunes y una atención personalizada basada en programas individualizados adaptados a cada menor y su familia.

AYUDAS INDIVIDUALES

Para cubrir el intervalo de tiempo antes de que se resuelva esta convocatoria de concertación en el ámbito de la atención temprana y culmine el proceso de concertación de los gabinetes privados, las familias podrán seguir solicitando ayudas económicas individuales para sufragar los gastos de las intervenciones en gabinetes privados durante este 2026.

Así, el Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social ha aprobado una convocatoria específica dotada con 200.000 euros, que puede consultarse ya en el BOTHA.