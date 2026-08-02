La Diputación Foral de Bizkaia refuerza el abastecimiento de agua potable en Karrantza

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha reforzado el abastecimiento de agua potable en Karrantza (Bizkaia). La institución foral comenzó a suministrar agua a finales de la semana pasada y transportará 250 metros cúbicos diarios de lunes a viernes para ayudar al municipio a garantizar el suministro.

La institución foral ha puesto en marcha un servicio extraordinario de suministro de agua potable al municipio de Karrantza. Esta actuación responde a la solicitud realizada por el Ayuntamiento del municipio, que ha requerido apoyo para garantizar el suministro de agua potable debido al descenso de las reservas disponibles como consecuencia de la falta de precipitaciones registrada en las últimas semanas.

Ante esta situación, la Diputación Foral de Bizkaia ha coordinado, junto con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y el Ayuntamiento, la puesta en marcha de este servicio extraordinario.

El agua se transporta mediante camiones cisterna desde las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia hasta los depósitos municipales del valle. El depósito de San Esteban será el punto principal de recepción del suministro y, cuando las necesidades del sistema lo requieran, también se abastecerá el depósito de Ubal. Será el Ayuntamiento de Karrantza quien determine en cada momento el destino del agua en función del estado de las reservas y de las necesidades del abastecimiento municipal.

Inicialmente, este refuerzo se mantendrá durante un mes, aunque podrá ampliarse si la situación lo requiere. El agua se transporta en camiones cisterna autorizados y se somete a los controles establecidos para garantizar que llegue a la población con todas las garantías sanitarias.