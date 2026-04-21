La Diputación Foral destina 850.000 euros para activar la innovación en la zona rural alavesa

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VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la rúbrica de un convenio de colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para el desarrollo del proyecto 'Ecosistema de Innovación Rural de Álava' que posibilitará destinar 850.000 euros para "activar la innovación en la zona rural alavesa".

Así lo ha destacado en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha explicado que se trata de una iniciativa estratégica orientada a "activar el medio rural y dar respuesta a los desafíos demográficos del Territorio".

Este proyecto es consecuencia directa de la adhesión de la Diputación Foral de Álava en 2025 a la Red de Centros de Innovación Territorial, lo que ha permitido el acceso a financiación estatal para poner en marcha iniciativas transformadoras en el ámbito rural.

Gracias a este convenio, la Diputación Foral invertirá 850.000 euros entre los años 2026 y 2029, destinados a impulsar nuevas soluciones de innovación económica y social en zonas con especiales dificultades demográficas. El acuerdo contempla una aportación de 510.000 euros por parte del Ministerio y 340.000 euros de financiación foral.

El ecosistema abordará ámbitos clave para el futuro del medio rural alavés, como la diversificación económica, el emprendimiento, las soluciones de vivienda y la fijación y atracción de talento, con una clara vocación de apertura a todo el territorio histórico.

'KUARTANGO LAB'

En una primera fase, el proyecto se focalizará en Kuartango, sede de la iniciativa 'Kuartango Lab', que actuará como epicentro y motor del Ecosistema de Innovación Rural de Álava. En este contexto, la Diputación Foral de Álava colabora desde hace varios años con el Ayuntamiento de Kuartango en la consolidación de este espacio de referencia en innovación rural.

El nuevo convenio permitirá reforzar el proyecto ya asentado y extender su impacto a otras zonas rurales de Álava mediante el desarrollo de proyectos piloto y actuaciones replicables.