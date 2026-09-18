Diputación Foral de Gipuzkoa trabaja en una línea de ayudas para apoyar al primer sector ante los efectos de la sequía

Reunión entre la Diputación de Gipuzkoa y las organizaciones agrarias ENBA y EHNE - DFG

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Equilibrio Territorial Verde, continúa trabajando junto al primer sector para dar respuesta a las dificultades derivadas de la actual situación de sequía y sus efectos sobre la actividad agraria y ganadera del territorio y se plantea una línea de ayudas.

En este contexto, representantes del departamento han mantenido una nueva reunión con los sindicatos agrarios ENBA y EHNE, dando continuidad al proceso de diálogo iniciado en encuentros anteriores, según han informado desde la institución foral.

El objetivo de estas reuniones es "conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones" del sector, así como compartir el trabajo que la Diputación Foral está realizando para poner en marcha una línea de ayudas dirigida a "paliar los efectos más inmediatos" de esta situación.

El encuentro se ha desarrollado en "un ambiente positivo y de colaboración, con una escucha abierta por ambas partes". Durante la reunión, la Diputación ha trasladado a las organizaciones agrarias que está trabajando en la definición de una convocatoria de ayudas y que, para ello, considera "fundamental" contar con la visión del propio sector a la hora de identificar los ámbitos que requieren una mayor atención y establecer los criterios de distribución de los recursos disponibles.

Las organizaciones representantes del primer sector han compartido sus principales necesidades y han señalado aquellos subsectores que consideran prioritarios, aportaciones que serán tenidas en cuenta en el diseño de esta medida de apoyo.

La convocatoria de ayudas que prepara la Diputación tendrá un carácter de "medida de choque ante una coyuntura concreta", pero el departamento considera necesario abordar también los "retos estructurales que plantea el cambio climático y que pueden tener un impacto creciente" sobre el primer sector.

"Esta línea de ayudas debe entenderse como una respuesta ante una situación concreta que está afectando al primer sector, pero somos conscientes de que los efectos del cambio climático nos plantean retos de mayor recorrido. Por eso, además de atender las necesidades más inmediatas, queremos seguir trabajando junto al sector para identificar los desafíos estructurales y avanzar en medidas que permitan fortalecer la capacidad de adaptación de nuestro territorio", ha señalado el diputado foral, Xabier Arruti.

La Diputación Foral de Gipuzkoa continuará en las próximas semanas trabajando junto a las organizaciones agrarias para concretar los detalles de esta convocatoria y avanzar en la definición de medidas que permitan responder "tanto a las necesidades actuales como a los retos de futuro derivados del cambio climático".