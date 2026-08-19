Diputación de Gipuzkoa apoya ocho proyectos para preservar y renovar el patrimonio cultural del territorio

Archivo - La diputada foral de Cultura, Juventud y Cooperación de Gipuzkoa, Goizane Álvarez. - DIPUTACIÓN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa apoya ocho proyectos para "preservar y renovar el patrimonio cultural del territorio histórico". Las iniciativas "fomentan la transmisión entre generaciones, la creación contemporánea, la igualdad, el uso del euskera y la descentralización de la actividad cultural".

En un comunicado, la diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha señalado que su Departamento apoyará este año, mediante subvenciones nominativas, los proyectos desarrollados por ocho entidades vinculadas a la danza, el bertsolarismo, la música coral, la trikitixa, el txistu y la mitología vasca.

"Estas ayudas respaldan el trabajo de Dantzan, Euskal Herriko Gazte Abesbatza, Euskal Herriko Bertsozale Elkartea, Euskal Herriko Trikitixa Elkartea, Gipuzkoako Abesbatzen Federazioa, Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra, Euskal Herriko Txistulari Elkartea y Jentilbaratza Kultur Elkartea", ha indicado.

Álvarez ha destacado que estas entidades "realizan un trabajo imprescindible para que nuestro patrimonio no quede detenido en el pasado, sino que continúe vivo, se transforme y pueda ser transmitido a las nuevas generaciones". "Defender la cultura popular es defender el derecho de todas las personas a reconocerse, expresarse y participar en la vida de su comunidad", ha subrayado.

Además, ha reivindicado que "estas asociaciones sostienen espacios de encuentro, aprendizaje y creación que no pueden depender únicamente del mercado ni de la capacidad económica de cada persona. Las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de acompañarlas y garantizar que la cultura llegue a todos los pueblos y a todas las personas".

Según ha avanzado, Dantzan continuará gestionando y actualizando 'Dantzan.eus', portal "de referencia" de la danza vasca, además de desarrollar talleres dirigidos a adolescentes, agrupaciones y profesionales del sector. La entidad también trabajará junto a agentes como UEU, Jalgi y Eresbil en la incorporación de la danza vasca al ámbito educativo, la recuperación de variantes locales y la creación de un archivo coreográfico que contribuya a preservar y divulgar este patrimonio.

FESTIVALES Y ACCIONES FORMATIVAS

Por su parte, Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra coordinará festivales, exhibiciones y acciones formativas en al menos 27 municipios de todas las comarcas de Gipuzkoa. Además, formará a responsables de agrupaciones infantiles y juveniles y desarrollará trabajos de investigación y documentación sobre danzas, vestimentas y figuras relevantes del folclore guipuzcoano.

Euskal Herriko Gazte Abesbatza reunirá a 30 jóvenes cantantes de entre 18 y 26 años procedentes de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. La formación celebrará en 2026 su décimo aniversario con diferentes encuentros de trabajo, grabaciones audiovisuales y un concierto especial el 31 de octubre en la iglesia de San Francisco de Tolosa, dentro del certamen coral internacional. El proyecto ofrece gratuitamente una formación vocal e interpretativa.

Gipuzkoako Abesbatzen Federazioa, por su parte, promoverá encuentros de coros infantiles y juveniles en municipios como Hondarribia y Errenteria, encargará nuevas composiciones y continuará prestando apoyo técnico y administrativo a las agrupaciones del territorio.

"El canto coral nos recuerda que ninguna voz sobra y que el resultado colectivo mejora cuando todas las personas son escuchadas", ha subrayado la diputada foral, para añadir que "frente al individualismo y la soledad, los coros crean redes comunitarias, espacios de convivencia y vínculos entre generaciones".

BERTSOLARISMO

Herriko Bertsozale Elkartea desarrollará la organización del Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia 2026 y del campeonato escolar, además de mantener el Centro de Documentación Xenpelar, editar la recopilación anual Bapatean y ofrecer asesoramiento sobre derechos de autor y condiciones laborales.

La asociación, que cuenta con 2.490 personas socias en Euskal Herria, 1.300 de ellas en Gipuzkoa, seguirá promoviendo circuitos y talleres con perspectiva feminista.

Además, Herriko Trikitixa Elkartea continuará desarrollando su centro de documentación, los campamentos juveniles en euskara, festivales y romerías, así como diferentes publicaciones históricas y biográficas.

Entre sus proyectos se encuentra una investigación dedicada a las hermanas Zubizarreta, que permitirá recuperar la trayectoria de mujeres músicas cuya contribución permaneció durante años en un segundo plano. La entidad organizará también campamentos para jóvenes de entre 11 y 15 años y encuentros dirigidos a participantes de entre 16 y 20 años.

La diputada ha subrayado que "hacer memoria también significa reparar ausencias y reconocer a quienes sostuvieron nuestra cultura sin recibir el protagonismo que merecían".

Euskal Herriko Txistulari Elkartea organizará el 49 Concierto Mayor de Donostia, que reunirá sobre el escenario a alrededor de 80 txistularis y diferentes formaciones corales y musicales. También convocará la décima edición de su concurso de composición para ampliar el repertorio contemporáneo del instrumento.

Durante 2026 comenzarán, además, los preparativos del centenario de la asociación, que se celebrará en 2027. Entre las actuaciones previstas se encuentran la grabación de un disco de nueve canciones en Oiartzun y el diseño de una exposición itinerante que recorrerá diferentes municipios.

La mitología de Ataun llegará a los centros escolares Jentilbaratza Kultur Elkartea desarrollará en Ataun el ciclo Mitoaldia, que incluirá conferencias, salidas, cuentacuentos y actividades relacionadas con la mitología vasca. La asociación organizará también representaciones populares y editará la decimotercera edición del calendario didáctico 'Mitoak Bizirik', cuyos ejemplares serán distribuidos entre los centros de Educación Primaria y Secundaria de Gipuzkoa.

Álvarez ha concluido que "estas asociaciones cuidan una parte esencial de lo que somos, pero también construyen la cultura que queremos ser: una cultura viva, abierta, feminista, en euskara, presente en todo el territorio y al alcance de todas las personas. Apoyar su labor es fortalecer nuestra comunidad y asegurar que este patrimonio compartido tenga futuro".