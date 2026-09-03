Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Ataun impulsan la nueva huerta ecológica urbana del municipio - DFG

SAN SEBASTIÁN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Ataun han impulsado una nueva huerta ecológica urbana del municipio. El proyecto ha contado con una inversión total de 9.836,09 euros, financiada al 50% por el Departamento foral de Sostenibilidad dentro de su línea de ayudas a entidades locales para 2026, dotada con 230.000 euros.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, junto a la directora de Administración Ambiental, Gloria Vázquez, y el alcalde de Ataun, Martín Aramendi, han visitado la nueva huerta urbana ecológica del municipio.

El espacio, situado en una parcela de 1.600 metros cuadrado, en el barrio de Arrondo, busca fomentar el autoconsumo sostenible, recuperar el vínculo comunitario con la tierra y concienciar sobre la importancia de la producción agrícola libre de fitosanitarios.

El proyecto se ha llevado a cabo con un presupuesto total de 9.836,09 euros, de los cuales el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aportado 4.918,05 euros a través de su convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, destinada a actuaciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

En la resolución de la convocatoria, este proyecto obtuvo la quinta posición global tras recibir la máxima puntuación en el apartado de calidad técnica. La línea de subvenciones del Departamento para 2026 asciende a un total de 230.000 euros, de ellos 80.000 euros para proyectos y 150.000 euros para inversiones.

Las instalaciones cuentan con 28 parcelas individuales de 5 por 6 metros, además de infraestructuras comunes integradas como una caseta para aperos recubierta de madera, depósitos de agua para riego mediante regadera en sustitución de mangueras, zonas de lavado y una zona de compostaje habilitada mediante auzolan.

20 FAMILIAS

Un total de 20 familias del municipio formalizaron su inscripción en la fase inicial, cubriéndose las 28 parcelas existentes al haber asumido ocho de estas familias una parcela doble. Ante el interés de nuevos vecinos por incorporarse en la próxima campaña de primavera, el número de familias usuarias superará la veintena.

Asensio ha destacado el "valor pedagógico y comunitario" de este tipo de iniciativas. "Las huertas ecológicas urbanas son una herramienta fundamental para acercar la sostenibilidad a la vida cotidiana de nuestros municipios y proyectos como el de Ataun no solo promueven una alimentación saludable y el respeto por el medio ambiente, sino que fortalecen el tejido social local desde la práctica responsable", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Ataun ha subrayado el impacto positivo de la recuperación de este suelo y ha resaltado que se ha dado continuidad a la actividad agraria en un terreno que "durante las últimas décadas ha estado vinculado a la horticultura, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de producir sus alimentos ecológicos de forma accesible y comunitaria".