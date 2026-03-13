Diputación de Gipuzkoa destina este año 1,13 millones en ayudas para avanzar en la prevención de residuos y reciclaje

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio - DFG

SAN SEBASTIÁN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación foral de Gipuzkoa destina este año 1,13 millones de euros para subvenciones dirigidas a ayuntamientos, mancomunidades, empresas y asociaciones, con el objetivo de avanzar en prevención de residuos, reutilización de materiales, reciclaje avanzado y campañas de sensibilización que fortalezcan la recogida selectiva. En una década ha invertido más de 10 millones en ayudas y ha impulsado 700 proyectos.

En rueda de prensa, el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, junto a la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira, ha destacado que esta línea de subvenciones incorpora por primera vez ayudas para nuevos sistemas de recogida de residuos textiles y para equipos de gestión segura de baterías procedentes de residuos urbanos.

Asensio ha destacado que su Departamento lleva "una década impulsando la economía circular y consolidando su papel como motor económico, industrial y social en el territorio, que hoy genera cerca de 10.000 empleos y representa en torno al 10% del PIB de Gipuzkoa".

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado la nueva convocatoria de subvenciones para impulsar la economía circular en Gipuzkoa y ha hecho balance del camino recorrido en la última década.

El diputado ha incidido en que en Gipuzkoa en la última década se han movilizado "más de 10 millones de euros en ayudas públicas, impulsando más de 700 proyectos vinculados a la economía circular, de los cuales más de 450 han sido promovidos por administraciones públicas y cerca de 300 por empresas y agentes privados".

En cuanto a la convocatoria de este año, con una dotación de 1.130.000 euros, ha indicado que está dirigida a ayuntamientos, mancomunidades de gestión de residuos, asociaciones, sociedades mercantiles y autónomos, con un plazo de presentación de 20 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial.

Los proyectos que recibirán apoyo son aquellos que fomenten la prevención de residuos, la reutilización de materiales, el reciclaje avanzado, la innovación en gestión de recursos y las campañas de sensibilización para incrementar la recogida selectiva.

Asimismo, dentro de la convocatoria se reservan 485.000 euros para proyectos impulsados por mancomunidades, entidades con competencia en la recogida selectiva y ayuntamientos que gestionen este servicio de forma individual, que se concederán por orden de entrada.

Las ayudas cubrirán hasta el 75% del presupuesto subvencionable, con un máximo de 50.000 euros por solicitud y permitirán financiar distintas actuaciones para mejorar la gestión de residuos municipales. Entre las novedades de esta convocatoria destacan la implantación de nuevos puntos de recogida de residuos textiles o sistemas de recogida domiciliaria de textiles, así como la adquisición de equipos para la gestión segura de baterías procedentes de los residuos urbanos.

También se apoyarán actuaciones como la ampliación de la recogida de materia orgánica a nuevas zonas o establecimientos, la recogida de residuos domésticos que contengan fibrocemento con amianto y la elaboración de censos de amianto, la implantación o mejora de sistemas de pago por generación y la incorporación de sensórica y digitalización en la recogida de residuos, así como servicios de recogida domiciliaria de voluminosos o RAEE y la instalación de minigarbigunes.