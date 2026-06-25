Diputación de Gipuzkoa habilitará el pago con tarjeta bancaria en la línea entre Donostia y el aeropuerto de Hondarribia

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez - DFG

SAN SEBASTIÁN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa va a habilitar el pago con tarjeta bancaria en la línea de Lurraldebus que conecta de forma directa el centro de San Sebastián con el aeropuerto de Hondarribia (E30) a partir del próximo miércoles, 1 de julio.

La diputada Azahara Domínguez ha explicado que esta línea cuenta con la particularidad de que es utilizada por un mayor número de personas usuarias que no disponen de tarjeta Mugi, lo que, en ocasiones, "dificulta el pago del trayecto y genera molestias tanto entre las personas usuarias como, principalmente, a los conductores".

Domínguez ha destacado que la habilitación del pago con tarjeta bancaria en la línea E30 supone "un nuevo paso en la modernización de Lurraldebus y en la adaptación del servicio a las necesidades reales de las personas usuarias".

"Se trata de una medida que va a hacer más sencillo y cómodo el acceso al transporte público para quienes llegan a nuestro territorio o utilizan esta línea de manera ocasional, agilizando el proceso de pago y mejorando la experiencia de viaje", ha valorado la diputada, que ha añadido que va a tener un "impacto muy positivo" en el trabajo diario de los conductores.

En ese sentido, ha considerado que "facilitar el pago de esta manera permitirá reducir incidencias y situaciones que generan incomodidades, además de agilizar las operaciones de acceso al autobús". "Con ello, contribuimos a que el servicio sea más eficiente y a que los profesionales que lo prestan puedan desarrollar su labor en mejores condiciones", ha explicado.

Además, ha indicado que el pago con tarjeta bancaria se extenderá en los próximos meses al resto de líneas de Lurraldebus. Esta medida se suma a la implantada el verano pasado, cuando se activó la venta de tarjetas Mugi anónimas en la tienda de regalos del propio aeropuerto.

Asimismo, también a partir del 1 de julio, aquellas personas que lo deseen podrán adquirir tarjetas Mugi anónimas y recargar todo tipo de tarjetas Mugi en el aeropuerto de Loiu, a través del personal presencial que, desde finales de 2023, da servicio a los usuarios de Lurraldebus en la terminal vizcaína.

"Se trata de ofrecer una alternativa cómoda y accesible tanto para las personas que ya son usuarias de Mugi como para quienes todavía no conocen este sistema", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que, desde esta primavera estas operaciones pueden hacerse también en una veintena de recursos turísticos del territorio, así como algunos ayuntamientos como Beizama, Ataun o Albiztur.