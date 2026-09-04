Diputación de Gipuzkoa nombra a Joseba Zalakain nuevo director general de la Agencia de los Cuidados, Agentzia

Joseba Zalakain - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa ha designado a Joseba Zalakain, nuevo director general de la Agencia de Evaluación de los Cuidados y las Políticas Sociales, Agentzia. Con cerca de treinta años de experiencia en investigación, planificación y evaluación de políticas y servicios sociales, Zalakain ha dirigido el SIIS-Centro de Documentación y Estudios desde 2007.

En un comunicado, la institución foral ha destacado que Agentzia es "una iniciativa pionera para incorporar la evaluación, el conocimiento y la evidencia de forma permanente al diseño y la mejora de las políticas sociales".

Además, ha puesto en valor que Zalakain "cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en el ámbito de las políticas y los servicios sociales" y así, desde 2007, "dirige el SIIS-Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga".

"A lo largo de su trayectoria ha combinado responsabilidades de dirección y gestión con la investigación, la planificación y la evaluación de políticas y servicios sociales", ha añadido.

Además, ha destacado que "su experiencia abarca ámbitos especialmente vinculados a los retos que Agentzia deberá abordar, como los cuidados de larga duración, la dependencia, la pobreza, la exclusión social, la familia, la infancia y los sistemas de garantía de ingresos". También ha dirigido evaluaciones de políticas y servicios, diseñado sistemas de indicadores, planes, mapas y observatorios, y desarrollado estudios comparados para gobiernos, diputaciones, ayuntamientos y organismos estatales.

Entre los trabajos en los que ha participado, desde la Diputación han destacado la evaluación del Sistema Vasco de Servicios Sociales, el marco estatal de evaluación de la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la evaluación del sistema vasco de garantía de ingresos, el Decreto de Cartera de Servicios Sociales, el Plan Estratégico y el Mapa de Servicios Sociales de Euskadi, así como diferentes planes de inclusión, cuidados y apoyo a las familias.

La institución foral ha destacado que la elección de Zalakain responde a "la voluntad de dotar a Agentzia, desde su puesta en marcha, de una dirección con experiencia acreditada en evaluación y planificación, conocimiento profundo del sistema vasco de servicios sociales y capacidad para articular relaciones con las diferentes administraciones, el tercer sector y el ámbito universitario y del conocimiento".

Agentzia desarrollará su actividad en torno a evaluar para informar, proporcionando información objetiva, rigurosa e independiente sobre la calidad de los servicios; evaluar para mejorar, acompañando a profesionales, organizaciones y administraciones en procesos continuos de innovación; y evaluar para decidir, aportando evidencia para planificar y orientar las políticas sociales con mayor eficacia, transparencia e impacto.