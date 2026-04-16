Diputación y Hostelería Gipuzkoa impulsan el 'Combo GUazen Reala' para sumarse a la fiesta de la final de Copa

Alvarez y Ubarrechena con Txurdin. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa han alcanzado un acuerdo para poner en marcha este próximo sábado, coincidiendo con la final de la Copa del Rey que disputará la Real Sociedad con el Atlético de Madrid en La Cartuja de Sevilla, la iniciativa 'Combo GUazen Reala', una propuesta pensada para implicar al sector hostelero en el ambiente festivo que se vivirá en el territorio con motivo de esta cita.

La iniciativa estará disponible en establecimientos adheridos de Zarautz, Zumarraga, Tolosa, Lasarte-Oria y Hondarribia, localidades que acogerán fan zones para seguir en directo la final. El objetivo es que la afición pueda disfrutar de la jornada en un ambiente "cuidado, cercano y accesible", y que la hostelería de Gipuzkoa "sea también parte activa de una celebración que va mucho más allá del partido", han señalado desde la institución foral.

La diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, ha destacado que, con el 'Combo GUazen Reala', quieren que la hostelería de Gipuzkoa "se sume también a este día tan especial". "Es una manera de implicar a los establecimientos de los municipios con fan zone y de ofrecer a la afición una propuesta cuidada, cercana y asequible. Esta final no se juega solo en Sevillla, también queremos que se juegue en Gipuzkoa, en nuestras calles", ha afirmado.

Por su parte, Mikel Ubarrechena, presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, ha destacado que esta iniciativa "permite al sector formar parte activa de un día tan especial para el territorio" y ha considerado que la final que juega la Real Sociedad es "una oportunidad única para generar ambiente, dinamizar nuestros municipios y reforzar el papel de la hostelería como punto de encuentro para la ciudadanía".

El acuerdo contempla que cada establecimiento adherido pueda ofrecer un combo de bocadillo y bebida a un precio reducido, con flexibilidad para adaptar la propuesta a la realidad de cada local.

La iniciativa se enmarca en el amplio dispositivo impulsado por el departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa con motivo de la final, que se vivirá en el territorio a través de 11 fan zones organizadas en distintas localidades. La implicación de la hostelería permitirá reforzar esa experiencia compartida en municipios que serán punto de encuentro de la afición durante toda la tarde y la noche del sábado.