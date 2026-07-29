Diputación impulsa la participación femenina en la Travesía de la Concha con sesiones gratuitas de natación - DFG

SAN SEBASTIÁN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de su apuesta por promover la actividad física y la participación de las mujeres en el deporte con el programa Emakumeok Mugimenduan, impulsa la participación femenina en la travesía de la Bahía de la Concha a través de una iniciativa con la que busca facilitar el acceso de las mujeres a la natación en aguas abiertas con sesiones gratuitas.

La diputada foral de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, ha destacado que "muchas mujeres todavía encuentran barreras para iniciarse en determinadas prácticas deportivas, especialmente cuando se desarrollan en espacios como el mar y requieren seguridad, acompañamiento y confianza".

En este sentido, ha señalado que "Emakumeok Mugimenduan no consiste únicamente en organizar entrenamientos, sino en crear las condiciones necesarias para que más mujeres puedan ocupar también estos espacios, avanzar a su ritmo y descubrir que el deporte también les pertenece". Álvarez ha subrayado, además, que "la incorporación de una nueva distancia de 740 metros permite ampliar las opciones y adaptarlas a diferentes niveles de preparación".

"Queremos que cada vez más mujeres den el paso, encuentren una red de apoyo y puedan disfrutar de la actividad física, sin que la experiencia previa sea una barrera. Promover la igualdad en el deporte significa generar oportunidades reales para participar", ha concluido.

El programa, puesto en marcha en colaboración con Hegalak y la Federación Gipuzkoana de natación, tiene como objetivo acompañar a mujeres de diferentes edades y niveles deportivos para que puedan "descubrir y disfrutar de las aguas abiertas con seguridad, confianza y en un entorno de apoyo mutuo".

CUATRO SESIONES

Para ello, se han organizado cuatro sesiones gratuitas de preparación en la Playa de La Concha, dirigidas tanto a mujeres que se enfrentan por primera vez a una travesía como a aquellas que cuentan con experiencia previa y desean preparar la prueba en las mejores condiciones.

Las sesiones tendrán lugar los días 8, 22 y 29 de agosto, y 5 de septiembre, en horario de 9.00 a 10.30 horas. Cada jornada combinará un espacio de iniciación a la natación en el mar, destinado especialmente a quienes quieren dar sus primeros pasos en las aguas abiertas, con un bloque de preparación específica orientado a mejorar la técnica, la adaptación al entorno marino y la confianza de las participantes.

Con un máximo de 30 plazas por sesión, la iniciativa pretende ofrecer una atención cercana y personalizada, "favoreciendo que cada mujer pueda progresar a su propio ritmo y disfrutar de una experiencia positiva y enriquecedora". La inscripción para las sesiones es gratuita y se realiza rellenando un formulario en la página web de la prueba.

La culminación de este proceso llegará el 12 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la 82ª Travesía de la Bahía de La Concha, cuando tendrá lugar la prueba específica Emakumeok Igerialdia, que como novedad este año contará con dos recorridos, la travesía corta de 350 metros que se veía haciendo a lo largo de estos años anteriores y la nueva de travesía media de 740 metros. La salida y la llegada se realizarán desde el embarcadero del Real Club Náutico de San Sebastián.