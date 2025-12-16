Diputación negociará con el Ministerio para no devolver los 40 millones destinados al Guggenheim Urdaibai

(I-D) La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz y la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en el Museo Guggenheim Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que va a iniciar conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para no devolver los 40 millones de euros que éste concedió a la institución foral, destinados al Museo Guggenheim Urdaibai, una vez que se ha puesto fin al proyecto.

El 4 julio de 2023, el Gobierno central aprobó destinar 40 millones a la ampliación discontinua del Museo Guggenheim Bilbao. Esta partida, destinada a la institución foral vizcaína, estaba prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, tras un acuerdo alcanzado con el Grupo Vasco en el Congreso, y pretendía "impulsar actuaciones singulares de desarrollo sostenible en el entorno del estuario de Urdaibai".

Según el texto que se acordó con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la ampliación discontinua del Museo Guggenheim Bilbao perseguía, entre otros objetivos, "potenciar los valores naturales del entorno de la Reserva Natural de la Biosfera de Urdaibai, sustituyendo los antiguos emplazamientos industriales por espacios respetuosos e integrados con el medioambiente".

Estas actuaciones, parte fundamental de la ampliación discontinua del Museo Guggenheim Bilbao en Urdaibai, supondrían, entre otros, la descontaminación de más de 63.570 m2 de suelo, la restauración del flujo natural de la ría en Murueta y la renaturalización de los espacios, así como el acondicionamiento de zonas verdes y ajardinadas, estacionamientos de bicicletas, nuevos tramos de carriles-bici y sendas peatonales.

Según ha explicado Etxanobe en una rueda de prensa en Bilbao, en la que se ha anunciado que queda definitivamente desterrado el proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai, se van a iniciar unas conversaciones con el Ministerio con la finalidad de que esa subvención que se había facilitado a la Diputación Foral de Bizkaia para realizar "precisamente trámites de recuperación, actuaciones de recuperación ambiental", se queden en Bizkaia y se pueda continuar llevándolos a cabo.

"Estamos ahora mismo llevando a cabo las labores de descontaminación de la parcela de Dalia, también todavía queda mucho trabajo por hacer en la descontaminación de ese acuífero y otra serie de actuaciones también de recuperación, de sostenibilidad, que pueden ser entendidas dentro de ese convenio", ha relatado.