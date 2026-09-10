Diputación presentará el 1 de octubre en Errenteria el libro de Ander Izagirre 'La mochila. Vida de Muñagorri'

Archivo - Presentación del ganador de la Beca Raúl Guerra Garrido 2025 - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa presentará el próximo 1 de octubre en Niessen, en Errenteria, el libro 'La mochila. Vida de Muñagorri', del periodista y escritor Ander Izagirre, resultado del proyecto seleccionado en la Beca Raúl Guerra Garrido 2025.

La obra reconstruye la vida de Alberto Muñagorri, quien, en 1982, cuando tenía diez años, resultó gravemente herido por la explosión de una bomba colocada por ETA en el centro de Errenteria. Perdió una pierna y la visión de un ojo.

A partir de su historia personal, Izagirre recorre varias décadas de la historia reciente de Euskadi y aborda las consecuencias humanas y sociales de la violencia, así como los posteriores procesos de memoria y convivencia.

La diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha destacado que la publicación de 'La mochila. Vida de Muñagorri' materializa el objetivo con el que el Departamento puso en marcha la Beca Raúl Guerra Garrido. "Esta beca nació para apoyar una creación cultural comprometida con su tiempo, capaz de abordar cuestiones complejas desde el rigor, la libertad y el pensamiento crítico", ha recordado.

Tal y como ha señalado, el trabajo de Ander Izagirre "responde plenamente a ese propósito y nos permite acercarnos a nuestra historia reciente desde una mirada profundamente humana". Álvarez ha subrayado además la importancia de que la presentación tenga lugar precisamente en Errenteria, escenario central de la historia que recoge el libro.

"Presentar esta obra aquí tiene un significado especial. Hablamos de una historia que forma parte de la memoria de Errenteria y de Gipuzkoa, pero también de una experiencia que nos obliga a reflexionar sobre el impacto que tuvo la violencia en las personas y en nuestra sociedad. La cultura tiene la capacidad de abrir espacios para escuchar, comprender y transmitir esa memoria a las nuevas generaciones", ha afirmado.

HISTORIA RECIENTE DE EUSKADI

'La mochila. Vida de Muñagorri' parte del atentado sufrido por Alberto Muñagorri en 1982 y sigue su trayectoria vital hasta la actualidad. A través de ella, Ander Izagirre construye un relato sobre el contexto "político, social y humano" de Euskadi durante las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI.

La obra aborda "los atentados de ETA, la kale borroka, las amenazas y persecuciones, el terrorismo de los GAL, el impacto de la heroína en toda una generación, los movimientos sociales, los silencios de la sociedad, la situación de las víctimas y los posteriores procesos de memoria, reconocimiento, arrepentimiento, perdón y convivencia", han explicado desde la Diputación.

Cuando recibió la beca, Izagirre explicó que "a muchos niños vascos de los años 80 se nos quedó grabado el nombre de Alberto Muñagorri, el chaval de Errenteria que perdió una pierna y la visión de un ojo porque le explotó una mochila que ETA dejó en la calle".

El periodista quiso conocer qué había ocurrido después con aquel niño cuya historia había quedado fijada en la memoria colectiva. A partir del encuentro con Alberto Muñagorri y de numerosas conversaciones con él y con su entorno, Izagirre fue construyendo una obra que utiliza una trayectoria individual para narrar también parte de la evolución social y política del País Vasco.

Para desarrollar el proyecto, el autor ha realizado un amplio trabajo de documentación y entrevistas con Muñagorri, su familia y personas allegadas, además de víctimas, antiguos militantes de ETA, especialistas en memoria, representantes de movimientos sociales, responsables políticos y otros testigos de la época.

El proyecto sobre Muñagorri fue elegido entre las doce propuestas presentadas a la convocatoria de la Beca Raúl Guerra Garrido 2025, dotada con 25.000 euros. La ayuda fue creada por el Departamento de Cultura en 2023 con el objetivo de apoyar a creadores con trayectoria consolidada en el desarrollo de obras originales que dialoguen con la realidad social y con los valores democráticos que marcaron la vida y la obra de Raúl Guerra Garrido.