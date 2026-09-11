Diputación publica un libro sobre 180 combatientes internacionalistas que lucharon en Gipuzkoa contra el franquismo

SAN SEBASTIÁN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa ha publicado, en euskara y castellano, el libro 'Soy uno de los combatientes de Euzkadi' sobre 180 combatientes internacionalistas que lucharon en Gipuzkoa contra el fascismo. La publicación surge del trabajo investigativo de tres años llevado a cabo por el historiador Aitzol Arroyo y el periodista Aitor Azurki.

El libro reconstruye con documentación inédita la lucha de los primeros voluntarios extranjeros llegados en 1936 al Estado español para combatir el fascismo en Gipuzkoa.

Esta publicación identifica a 180 combatientes internacionalistas y plantea nuevas preguntas sobre la génesis de las Brigadas Internacionales y sobre la participación extranjera en los primeros meses de la Guerra Civil.

"Debido a la cercanía y el fácil paso de frontera entre los dos estados, Gipuzkoa fue escenario ya en las primeras semanas de la guerra -mediante un incesante goteo- de la incorporación en diferentes grupos de extranjeros, según los centenares de documentos que hemos descubierto en los archivos rusos, españoles, italianos, polacos, belgas y de los Países Bajos, entre otros", explica Arroyo.

Además, la investigación de Arroyo y Azurki recupera "una realidad nada estudiada hasta la fecha en suelo vasco sobre los primeros meses de la Guerra de 1936: la presencia en Gipuzkoa de personas voluntarias antifascistas procedentes de diferentes países que llegaron al territorio, sin contraprestación alguna, desde las primeras semanas del conflicto para hacer frente al golpe de Estado".

Por su parte Azurki explica que en marzo de 2023 cayó en sus manos un ejemplar de la obra 'Estoucha', escrita en francés por Georges Waysand, hijo Estera Zilberberg, alias 'Estoucha', la "única luchadora internacionalista documentada hasta la fecha en Euskadi". A partir de ahí investigaron sobre estos primeros contingentes extranjeros como "una experiencia pionera".

"Creemos que el trabajo que abre nuevas puertas a la Historia de nuestro pueblo, de la Guerra de 1936 y de la solidaridad internacionalista del siglo XX, puesto que podríamos encontrarnos ante un cambio de paradigma en cuanto a la participación voluntaria en el conflicto se refiere, o cuando menos, una ampliación de la narrativa histórica de la participación antifascista extranjera en esta guerra", apunta Azurki.

Arroyo ha lamentado que "durante décadas" esta participación extranjera en Gipuzkoa ha quedado "relegada al olvido" dentro del relato histórico y esta obra pretende "contribuir a recuperar ese episodio y a reconocer la importancia que tuvieron aquellos primeros voluntarios en la lucha contra el fascismo".

Para difundir esta "nueva narrativa de la lucha internacionalista", Arroyo y Azurki han organizado un ciclo de conferencias que comenzará en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca el próximo jueves, para después pasar por Madrid (18 y 19 de septiembre), San Sebastián (22 de septiembre), Azkoitia (24 de septiembre), Errenteria (8 de octubre), Irun (14 de octubre), Hondarribia (16 de octubre), Urnieta (22 de octubre), Oñati (27 de octubre), Durango (10 de noviembre), Usansolo (11 de noviembre), Astigarraga (12 de noviembre), Andoain (18 de noviembre), Usurbil (19 de noviembre), Segura (marzo de 2027) y Elgeta (15 de abril de 2027).

Además, los autores hacen un llamamiento a los consistorios que puedan estar interesados en organizar un acto memorialista.