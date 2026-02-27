Diputación reconoce a dos migrantes convertidos en referente mundiales de karate tras llegar a Álava como menores solos

Por encima de los resultados deportivos, el reconocimiento institucional ha querido poner el foco en la trayectoria vital estos jóvenes - DFA

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha recibido este viernes a Hamza Idane y Mahamadou Diaby, dos jóvenes deportistas del Club Ludus SIPR de Vitoria-Gasteiz que han obtenido títulos internacionales de karate kyokushin en sus categorías tras haber llegado a a Álava como menores migrantes sin acompañamiento.

Por encima de los resultados deportivos, el reconocimiento institucional ha querido poner el foco en su trayectoria vital, ya que Hamza y Mahamadou han realizado un largo proceso de aprendizaje, adaptación y construcción de un proyecto vital, según ha destacado la Diputación Foral en un comunicado.

Ambos deportistas, acogidos en centros tutelados por la Diputación Foral, conocieron en estos recursos a su entrenador, Iván Pérez Robles, educador social que también ha estado presente en el encuentro de este viernes. Pérez Robles les ha acompañado durante años y los introdujo en las artes marciales como parte de un programa educativo orientado a generar estructura, hábitos saludables y espacios seguros de convivencia.

Hamza Idane llegó solo a Vitoria-Gasteiz con 15 años, sin hablar castellano y tras un viaje de más de 1.500 kilómetros desde Marruecos. Pasó por todas las fases del sistema foral de atención a menores migrantes, completó estudios de FP y encontró en el karate un espacio de estabilidad, disciplina y crecimiento personal.

Hoy, solo unos años después, es doble campeón del mundo, domina dos modalidades extremadamente exigentes y se ha convertido en un símbolo de integración para otros jóvenes que ahora siguen sus pasos, según ha destacado el Gobierno foral.

Mahamadou Diaby, originario de Mali, también vivió en centros de protección y forma parte de la obra social de Ludus SIPR. En su proceso migratorio, lleno de dificultades, encontró en las artes marciales "un entorno donde reconstruir confianza, sentido de pertenencia y expectativas de futuro". Este año ha logrado un título mundial y un subcampeonato, y se ha consolidado como una referencia internacional en su categoría.

Además del diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, y la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, al encuentro de este viernes también ha acudido el joven gasteiztarra Oier Montejo, de 14 años, que se ha proclamado doble campeón del mundo.

Oier ha crecido compartiendo tatami con jóvenes recién llegados, aprendiendo a convivir con realidades y culturas diversas. La Diputación ha explicado que su papel dentro de la escuela inclusiva es clave para tejer relaciones de apoyo mutuo y construir espacios donde la diversidad no sea una barrera, sino una fortaleza.

GRANDES RESULTADOS

El pasado mes de diciembre el club Ludus-SIPR, del gimnasio Gasteiz Sport, tuvo unos grands resultados en la WIBK (World Independent Budo Kai) World Cup celebrada en Toulon (Francia).

Hamza Idane proclamó su dominio por segundo año consecutivo en senior -78 kg. Ganó el oro en las dos modalidades: knock-down (karate con contacto pleno) y all-round fighting (sistema mixto entre karate y judo). Mahamadou Diaby obtuvo un oro en all-roud fighting y plata en knock-down en senior -73 kg. El joven Oier Montejo también ganó dos oros en la categoría cadete -55 kg.