La Diputación reconoce a las tres alavesas que más viajes realizan en Alavabus y el Transporte Comarcal

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha entregado de los premios - DFA

VITORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha reconocido a las ciudadanas que más utilizan el transporte público foral para sus necesidades diarias de desplazamiento, y ha premiado a las tres personas que más viajes realizaron en 2025 en Alavabus y Transporte Comarcal. Las tres galardonadas, María Teresa Menoyo, Silvina Vicente Zorzoli y Martha Amalia Chevez, sumaron el año pasado más de 2.300 viajes.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha entregado los premios en un acto celebrado en el Palacio Foral, con el objetivo de agradecer y reconocer a la ciudadanía alavesa su creciente uso del transporte foral y su compromiso con la movilidad sostenible, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

Esta iniciativa se enmarca en el programa foral de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra entre el 16 y 22 de septiembre.

María Teresa Menoyo, residente en Lezama (Amurrio), ha recibido de manos del diputado foral el primer premio, tres tarjetas BAT con recargas de 90 euros que suman 270 euros para viajar, al ser la persona que más utilizó el transporte foral en 2025, con 797 viajes.

Silvina Vicente Zorzoli ha obtenido el segundo premio, dos tarjetas BAT con un saldo de 180 euros, tras hacer 788 viajes; y Martha Amelia Chevez ha logrado el tercer galardón, una tarjeta BAT con 90 euros, al haber realizado 717 viajes.

Las líneas de Alavabus y Transporte Comarcal batieron en 2025 su récord histórico de personas viajeras, con 2,7 millones de usos, y esta tendencia creciente se mantiene este año con un crecimiento entre los meses de enero y agosto del 7%, lo que permitirá cerrar el ejercicio con aproximadamente de 2,9 millones de viajeros.

Nogales ha subrayado que Alavabus y el Transporte Comarcal se han consolidado "como una alternativa real al vehículo privado para ir a trabajar, estudiar, hacer deporte o disfrutar del ocio". En este sentido, ha recordado que el Gobierno Foral ha aumentado en lo que va de legislatura un 50% los recursos destinados al transporte foral para ofrecer "un servicio de calidad al que la ciudadanía alavesa ha respondido de forma muy positiva".

Nogales ha afirmado que las tres mujeres premiadas "ponen rostro a los miles de las alavesas y los alaveses que se suben diariamente a los autobuses de Alavabus y los vehículos del Transporte Comarcal para desplazarse a su centro de trabajo, a su centro de estudios o para realizar cualquier otra actividad o gestión".