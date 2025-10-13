El diputado general de Álava pide la prohibición de Falange Española tras los incidentes del domingo en Vitoria-Gasteiz

González critica los mensajes "franquistas y nazis" lanzados en el acto de ese partido y a quienes "respondieron a su provocación"

VITORIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha afirmado que después de los incidentes registrados este pasado domingo en Vitoria-Gasteiz, en los que 19 personas fueron detenidas tras el enfrentamiento entre los participantes en una concentración de Falange Española y quienes integraban una protesta contra este acto, ese partido "fascista y franquista" debe ser "prohibido".

González, en una entrevista en Cadena Ser Vitoria recogida por Europa Press, se ha mostrado muy crítico con los participantes en el acto de Falange, pero también con aquellos que "respondieron a su provocación".

El máximo responsable del Gobierno foral ha recordado que en anteriores ocasiones, cuando la Ertzaintza ha tratado de impedir concentraciones de Falange, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) "ha dicho que no se pueden" impedir esas movilizaciones y "les ha concedido la autorización".

El diputado general de Álava ha lamentado que esto se produce porque, aunque "parece increíble", "la Falange, estos que vinieron a levantar el brazo, a hacer gritos franquistas y nazis, son un partido legal en España".

"Lo primero que hay que hacer es prohibirlos. Hoy, después de estos hechos, creo que no hay ningún motivo para que Falange siga siendo un partido legal en el Estado español. Hay que ir hacia la prohibición de la Falange", ha afirmado.

El diputado general de Álava ha denunciado que las personas que se desplazaron a Vitoria-Gasteiz para participar en el acto de ese partido son "fascistas" que "vinieron a provocar".

No obstante, en referencia a algunos de los participantes en las movilizaciones de rechazo a la presencia de Falange convocadas en la capital alavesa, ha criticado que "aquí hubo quien respondió a esa provocación, personas que también son violentas, de extrema izquierda, que no creen en los valores democráticos, y que habitualmente nos dicen que lo que quieren es subvertir este orden legal".

"SE JUNTARON DOS RADICALISMOS"

Estas últimas personas, ha añadido, "no cargaron contra los fascistas que vinieron de Madrid, cargaron contra la Ertzaintza y provocaron destrozos". "Se juntaron ayer dos radicalismos extremos", ha manifestado González, que ha recordado que quienes protagonizaron los disturbios en Vitoria-Gasteiz iban "embozados, encapuchados, en formación casi militar", y que "generaron disturbios e incidentes, arrasando con todo".

El máximo responsable del Gobierno foral ha recordado que la concentración de Falange se celebró a escasos metros de la escultura en memoria a los represaliados por el franquismo que se encuentra en la parte trasera del Palacio foral.

González ha afirmado que esto resulto especialmente "doloroso", y ha recordado que en 1936, "el presidente legítimo de la gestora de la Diputación Foral de Álava, Teodoro Olarte, fue asesinado por los fascistas". "Que vengan ahora los fascistas aquí, a lanzar sus proclamas, sus gritos de odio, es tremendamente doloroso", ha añadido.

DISPOSITIVO POLICIAL

En referencia a si el dispositivo policial diseñado ante la convocatoria de esta movilización era el adecuado, ha afirmado que "es muy difícil reaccionar cuando hay personas que vienen dispuestas a arrasar con todo, a destrozarlo todo y a generar esos disturbios y esos enfrentamientos".

En todo caso, ha afirmado que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco analizará el operativo y determinará "si se podía haber hecho otra cosa". González, no obstante, ha precisado que "la responsabilidad es de quienes causaron los incidentes".

"No intentemos desviar la responsabilidad de aquellos que son los responsables; que son, por un lado, los fascistas que vinieron a Vitoria a provocar y a hacer lo que saben hacer, es decir, el fascista; y de aquellos otros que vinieron a generar enfrentamientos, confrontación y a destrozar todo lo que podían destrozar", ha añadido.