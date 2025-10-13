Matute censura que se permitiera a La Falange hacer "turismo fascista" en Vitoria y se detuviera solo a "antifascistas"

Archivo - El diputado de EH Bildu Oskar Matute interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha censurado que se permitiera este pasado domingo a La Falange hacer "turismo fascista" en Vitoria-Gasteiz y que la Ertzaintza detuviera solo a los "antifascistas" que se concentraron enfrente.

De esta forma, Matute se ha referido a los incidentes registrados ayer en la capital alavesa por la concentración de Falange Española y la contramanifestación de más de un centenar de personas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente de la formación soberanista ha dicho que le parece "grave" que se permita "a un partido fascista", que "fue el partido único durante la dictadura franquista", acceder el 12 de octubre a la Plaza de la Provincia, "lugar que tenía una cierta relevancia simbólica" porque estuvo "la sede del primer Ministerio de Justicia ante el franquismo, en el que se deportó a miles de personas a campos de trabajo".

"Me parece llamativo que la Ley de Memoria Democrática sea tan laxa en algunos aspectos, porque cuando se hacen cánticos franquistas, cuando se alza el brazo, no para pedir taxi, sino en clara alusión al saludo fascista, la Ley de Memoria Democrática tendría que ser mucho más taxativa", ha añadido.

A su juicio, "ese acto no tendría que haberse producido y esa gente, que quería hacer turismo fascista, lo tendría que haber hecho en otro lugar". "Euskal Herria es un lugar, un territorio con un fuerte sentimiento antifranquista y antifascista, probablemente porque somos hijos de Gernika y de otros muchos lugares como Otxandio, etcétera, que fueron arrasados por el fascismo, y no entiendo que haya tanta facilidad para que puedan venir aquí a provocar", ha manifestado.

Oskar Matute ha considerado que el Departamento de Seguridad "tiene que dar alguna que otra explicación", porque las imágenes que se han visto "también dejan espacios de sombra extraños, como lo son que todos los detenidos lo sean de aquellos que repelieron o que se enfrentaron a esta concentración fascista, y se han visto imágenes donde, en todo caso, los intercambios de golpes lo fueron por todos los lados".

Respecto al comunicado de EH Bildu de Vitoria-Gasteiz, en el que se reclamó que se tratara de evitar "alimentar la provocación de los fascistas y que la ciudadanía, los hosteleros y los comercios paguen las consecuencias", el diputado de la formación soberanista ha insistido en que la mejor manera de evitar cualquier tipo de enfrentamiento "es impedir que esta gente aparezca aquí".

En su opinión, "es como si el Ku Klux Klan decidiera celebrar un acto en un lugar de Euskal Herria" o Ultrasur en la explanada de San Mamés. "Desde EH Bildu creemos y queremos una sociedad normalizada en convivencia y en paz. Queremos huir de esos enfrentamientos, pero la actuación errática inicial es la de concederles permiso para que unos señores vengan a hacer turismo fascista a Euskal Herria", ha reiterado.

Para el diputado de EH Bildu, el objetivo de La Falange era "provocar y señalar su posición" que en Euskadi, y sabe que "en Euskal Herria tiene más eco mediático".

Sobre la concentración de antifascistas, ha dicho que vio a "mucha gente concentrándose frente a ellos (los falangistas) y también una actuación de la Ertzaintza, que en todo caso ha protegido a esta gente que vino de fuera mayoritariamente". "No he visto mucho más que eso y eso no me gusta", ha afirmado.