El director estadounidense Ira Sachs protagoniza el programa de cine de Tabakalera durante este verano

El director Ira Sachs - JEONG PARK/TABAKALERA

SAN SEBASTIÁN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director estadounidense Ira Sachs será el protagonista del programa de cine del centro internacional de cultura contemporánea de San Sebastián, Tabakalera, durante este verano. La retrospectiva de cine dedicada al realizador abarca desde sus primeros trabajos hasta sus últimas películas.

Según han explicado desde Tabakalera, durante julio y agosto todos los sábados el ciclo ofrecerá "una oportunidad única para sumergirse en el universo cinematográfico de Sachs, cineasta imprescindible del New Queer Cinema". Surgido en la década de los 90, fue un movimiento de cine y vídeo "radicalmente político y estéticamente innovador", promovido por artistas, cineastas y activistas Queer.

Ira Sachs nació en Memphis, Tennessee, en 1965. A lo largo de tres décadas ha desarrollado un cine personal que se caracteriza por su exploración, precisa y sin sentimentalismos, de las relaciones y complejidades del deseo sexual y la vida íntima.

Recientemente, ha presentado su último largometraje 'The Man I Love' en Cannes donde ha competido por el galardón a la mejor película. Sachs acudirá a San Sebastián el 4 de julio para presentar 'Peter Hujar's Day' (2025), la primera de las películas que componen el ciclo. Se trata de una elegía que captura las últimas horas del fotógrafo neoyorquino antes de morir de sida en 1987.

A lo largo del mes de julio se proyectarán sus trabajos más recientes. 'Passages' (2023) es una de sus obras más conocidas. Dirigida y coescrita por Sachs, la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y, posteriormente, se proyectó en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Le seguirá 'Frankie' (2019), una exploración de la complejidad de los lazos familiares y la relación con la mortalidad, y en la que destaca el reparto liderado por Isabelle Huppert. Por último, se proyectará 'Little Men' (2016), la historia de dos adolescentes cuyas vidas se complican por una disputa inmobiliaria entre sus padres en Nueva York. La película fue galardonada con el Grand Prix en el Deauville American Film Festival.

Durante el mes de agosto, el público tendrá ocasión de descubrir los primeros trabajos de Sachs: 'Love Is Strange' (2014), una reflexión sobre el amor maduro, la familia y la fragilidad de la estabilidad en la ciudad; 'Keep the Lights On' (2012), galardonada con el premio Teddy en la Berlinale, un retrato de la relación entre dos hombres marcados por la adicción, el deseo y la fragilidad emocional.

También podrá verse 'Married Life' (2007), adaptación de la novela de John Bingham 'Five Roundabouts to Heaven'; y 'Forty Shades of Blue', drama que reflexiona sobre la soledad, la pasión y la búsqueda de identidad. Cerrará el ciclo 'The Delta' (1996), primer largometraje de Sachs, donde retrata la incapacidad del protagonista de poder ser él mismo debido a la culpa.