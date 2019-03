El director Juan Antonio Bayona recibirá el 10 de mayo el premio "Estrella del Fantástico" del Fant de Bilbao

Publicado 11/03/2019 10:50:49 CET

Este galardón honorífico quiere reconocer la "maestría y el talento" del realizador y su "prolífica y meteórica carrera dentro del género"

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de cine barcelonés Juan Antonio Bayona, recibirá el día 10 de mayo en Bilbao el galardón honorífico "Estrella del Fantástico", en el marco de la gala de clausura de la veinticinco edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao, Fant.

El realizar de cintas como "El Orfanato", "Lo imposible" o "Un monstruo viene a verme" recogerá el galardón a partir de las ocho de la tarde del 10 de mayo en el Museo Guggenheim Bilbao, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao a través de un comunicado.

El Fant, certamen cinematográfico que organiza el Ayuntamiento de Bilbao y que celebrará del 2 al 11 de mayo su vigesimoquinta edición, entregará al director de cine barcelonés su premio Estrella del FANTástico, un galardón honorífico que "quiere reconocer su maestría y carrera llena de éxitos dentro del género fantástico", según han subrayado.

El festival bilbaíno pretende con este galardón reconocer la "maestría y el talento" del realizador catalán, que ha desarrollado "una prolífica y meteórica carrera dentro del género, con películas que son ya de culto y que le convierten en uno de los grandes maestros del cine fantástico actual".

Juan Antonio Bayona, nacido en Barcelona en 1975 es graduado en dirección por la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), donde realizó los multipremiados cortometrajes "Mis vacaciones" (1999) y "El hombre esponja" (2002).

Ejerció como profesor en la misma ESCAC, tarea que compaginó con una carrera en publicidad y vídeos musicales que a día de hoy puntualmente recupera. En este campo ha trabajado con algunos de los artistas más representativas del pop nacional, como Fangoria, Camela, Enrique Búnbury u OBK, con los que consiguió un premio Ondas al mejor clip del año 2000. Internacionalmente ha sido reconocido por la revista musical inglesa "Q" al mejor clip del año 2012 con su pieza "Disconnected" para el grupo Keane, han indicado.

En 2004, Bayona conoció a Sergio G. Sánchez quien le ofreció el guión de "El Orfanato", una cinta que fue recibida con una "sonora ovación" en el Festival de Cannes de 2007, y considerada de inmediato como un film "de culto a nivel mundial. Bayona recibió el Goya al Mejor Director Novel y la película se convirtió en el mayor éxito de taquilla del año en el Estado.

"LO IMPOSIBLE"

En 2010 el director inició el rodaje de "Lo Imposible", cuyo estreno en 2012 a nivel estatal la convirtió en la película española más taquillera de la historia, con más de 6 millones de espectadores. En su recorrido internacional la cinta acumuló más de 200 millones de dólares de recaudación y la película obtuvo la nominación al Oscar y los Globos de Oro para su protagonista Naomi Watts, al tiempo que supuso para Bayona el Goya 2012 como Mejor Director.

Además, el éxito de crítica y público de "Lo Imposible" hizo a Bayona merecedor del Premio Nacional de Cinematografía 2012, que otorga el Ministerio de Cultura.

En 2014, dirigió el capítulo piloto y el segundo episodio de la serie "Penny Dreadful" para la cadena de televisión norteamericana Showtime, mientras que en 2015 dirigió "9 días en Haití", cortometraje documental sobre la cooperación y el derecho a tener una oportunidad que formaba parte de la campaña de Oxfam Intermón 'Sí me importa', que defiende la importancia de la cooperación al desarrollo y la necesidad urgente de la recuperación de su situación crítica. Ese mismo año produjo "No me quites", corto de ficción que suponía el debut como directora de Laura Jou.

En octubre de 2016 estrenó "Un monstruo viene a verme", película basada en el libro del mismo nombre y que cuenta entre sus protagonistas con Liam Neeson, Felicity Jones y Sigourney Weaver. La película volvió a convertirse en la más taquillera del año en el Estado y ganó 9 Goyas, incluido el de Mejor Director, mientras que en 2017, Bayona produjo "El secreto de Marrowbone", debut en la dirección de Sergio G. Sánchez, guionista de "El orfanato" y "Lo imposible".

En 2018, el realizador catalán estrenó como director "Jurassic World: Fallen Kingdom", segunda parte de Jurassic World y quinta de la saga Jurassic Park que vuelve a tener a Steven Spielberg como principal productor.

La película se convirtió gracias a sus más de 1.300 millones recaudados en la tercera más taquillera en el mundo y la primera en el Estado y la decimosegunda de la historia del cine. En ese mismo año estrenó como productor "I Hate New York", largometraje documental que acabó siendo nominado al premio Gaudí. En 2018 también, Juan Antonio Bayona, pese a su juventud, recibió el premio a su carrera del Festival de Málaga y la Espiga de Honor del Festival de Valladolid.

GALA DE CLAUSURA

La entrega del galardón al cineasta tendrá lugar en la gala de clausura del Festival de Cine Fantástico de Bilbao - FANT, el 10 de mayo, en el Museo Guggenheim. La celebración de clausura, que tendrá lugar en el marco del programa Art After Dark, contará con la actuación del DJ Carlos Bayona, hermano del director, que estará acompañado a los platos por el propio cineasta.

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao - FANT entregó el pasado año su galardón Estrella del FANTástico, al realizador estadounidense Joe Dante (1946, Morristown, Nueva Jersey) director de títulos como "Gremlins" o "El chip prodigioso". En 2017, recibió este premio la actriz estadounidense, Barbara Crampton.