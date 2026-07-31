Se dispara la adopción de perros y gatos en Bilbao en el primer semestre con 137 animales, frente a los 96 de todo 2025

Archivo - Perro - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las adopción de los perros y gatos acogidos en el Centro Municipal de Control Animal del Ayuntamiento de Bilbao ha alcanzado en el primer semestre del año los 137 animales, frente a los 96 de todo el 2025, lo que supone un 30% más que en todo el año pasado en solo seis meses.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao a Europa Press, las adopciones de estos animales de compañía se realizan a través de las asociaciones protectoras de animales con las que el consistorio tienes sucritos convenios y ellas son las que cuentan con acuerdos de colaboración con otras protectoras internacionales, en caso de que los animales adoptados salgan fuera del Estado.

Los datos de los que dispone el Centro Municipal de Control Animal indican que en el primer semestre del año se han dado en adopción un total de 137 animales, de los que 55 son perros y 82 son felinos domésticos.

Del total de canes, 24 corresponden a adopción internacional y 31 a adopciones nacionales, mientras que en el caso de los gatos, de los 82 totales, un total de 78 fueron adoptados por dueños nacionales y cuatro corresponden a adopciones internacionales.

DATOS DE 2025

En el caso de los datos del pasado año 2025, el número total de animales adoptados fue de 96, de los que 42 eran perros y 54 gatos, según las cifras del Centro Municipal de Control Animal.

Las adopciones nacionales en el caso de los perros fueron un total de 22, mientras que las de carácter internacional se cifraron, según los datos, en un total de 20.

En el caso de los felinos domésticos, las adopciones el pasado año llegaron a un total de 54 gatos, de los que 45 correspondieron a adopciones nacionales y nueve fueron de carácter internacional.