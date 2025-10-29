El DNI y el pasaporte podrán renovarse en una furgoneta móvil en la plaza Okendo de Lasarte-Oria el 13 de noviembre

SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El DNI y el pasaporte podrán renovarse directamente en una furgoneta móvil de la Policía Nacional en la plaza Okendo de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) el próximo jueves 13 de noviembre. El servicio se ofrecerá únicamente en horario de mañana y las citas deberán solicitarse previamente.

El Ayuntamieto de la localidad ha informado de que el jueves 13 de noviembre la Policía Nacional desplazará una unidad móvil hasta la plaza Okendo para facilitar la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte a los vecinos de Lasarte-Oria.

El servicio se ofrecerá únicamente en horario de mañana, desde las nueve hasta las 13.30 horas, y las citas deberán solicitarse previamente por teléfono, llamando al 943 376 185 (no a la centralita del Ayuntamiento), de lunes a viernes, entre las 09.00 y las 14.00 horas. Las citas podrán solicitarse desde hoy y hasta el lunes 10 de noviembre incluido.

El pago de las tasas correspondientes se realizará exclusivamente en efectivo, el mismo día 13 de noviembre, en el momento de la tramitación. Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Identidad Digital, impulsado por el Ministerio del Interior a través de la División de Documentación de la Policía Nacional.