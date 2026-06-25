La doctora Ane Arrondo del Hospital Donostia recibe la VI Beca June Sánchez Tolaretxipi

La Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría y la Asociación Juneren Hegoak asignan la VI Beca June Sánchez Tolaretxipi a la doctora Ane Arrondo - JUNEREN HEGOAK

SAN SEBASTIÁN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría y la Asociación Juneren Hegoak han asignado la VI Beca June Sánchez Tolaretxipi a la doctora Ane Arrondo Esnaola, del Hospital Universitario Donostia de San Sebastián.

El objetivo de su estudio es conocer cómo cambia la composición corporal de pacientes oncológicos pediátricos durante los primeros meses del tratamiento, para identificar de forma precoz su riesgo nutricional y funcional, y mejorar su seguimiento clínico, según ha explicado Arrondo en un comunicado.

"En nuestra práctica clínica diaria vemos que el peso y la talla no reflejan realmente el estado nutricional ni la reserva muscular real de los niños y niñas con cáncer", ha indicado, para añadir que "este estudio nos permitirá anticiparnos a la pérdida de masa muscular y fuerza, comprendiendo el impacto profundo de la enfermedad en el organismo".

Finalmente, ha explicado que el objetivo es "sentar las bases para pautar intervenciones personalizadas de nutrición y ejercicio físico que aseguren una mejor tolerancia al tratamiento y mejoren el pronóstico clínico de los menores".

En la investigación participarán de forma voluntaria pacientes oncológicos pediátricos a partir de los seis años, contando siempre con el consentimiento de sus familias. El protocolo clínico se ha diseñado para integrarse dentro de las visitas rutinarias en el Servicio de Oncología Pediátrica, evitando citas adicionales y garantizando que los procedimientos sean "rápidos, seguros e indoloros".

Para ello, ha detallado que se empleará bioimpedanciometría avanzada, una herramienta de alta precisión que analiza la salud y la composición celular a nivel profundo, evaluando la masa celular activa y el estado de hidratación. Esta técnica se complementará con ecografía nutricional -para medir la arquitectura y calidad del músculo- y dinamometría digital -para cuantificar la fuerza muscular real-. También se recogerán datos sobre la actividad física y el impacto de la enfermedad en la calidad de vida.

En Euskadi se diagnostican entre 60 y 70 nuevos casos de cáncer infantil cada año en menores de 19 años. Gracias a los avances médicos, la supervivencia global supera el 80% a los cinco años.