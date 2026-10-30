El documental 'Las que corren' visibiliza los derechos de las mujeres indígenas de Guatemala

Cartel del documental Las que corren. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Las que corren', dirigido por Raúl San Román y Alex Azkunaga, y producido por Euskal Fondoa e Ikaiak, se estrenará el próximo 6 de noviembre en el Aquarium de San Sebastián para visibilizar los derechos de las mujeres indígenas de Guatemala.

La película, que se estrenará a las seis de la tarde el día 6 en el Aquarium donostiarra, ha sido presentada este viernes en el Ayuntamiento por la concejal de Diversidad Cultural e Inclusión, Arantxa López, y el de Deportes, Iñaki Gabarain, y se enmarca en el trabajo de cooperación internacional que Euskal Fondoa desarrolla desde hace más de tres décadas en Guatemala.

El estreno contará con la presencia de tres de sus protagonistas: Dilia Co Coy, Gobernadora departamental de Alta Verapaz; María Xol, Defensora de la Mujer Indígena (DEMI); e Inocenta Macz, coordinadora de la Fundación Iniciativa Civil para la Democracia (INCIDE).

A través de las historias de sus protagonistas, este audiovisual muestra los procesos comunitarios que "contribuyen a defender los derechos de las mujeres, combatir las violencias y avanzar hacia comunidades más igualitarias", según ha explicado la edil donostiarra de Diversidad Cultural e Inclusión, Arantxa López.

López ha destacado "la importancia de acercar estas realidades a la ciudadanía y reconocer el papel de las mujeres en los procesos de transformación social".

Además, ha puesto en valor que este documental "permite conocer experiencias que demuestran que la igualdad también se construye escuchando a las mujeres, reconociendo sus derechos y acompañando los procesos que lideran en sus comunidades".

Uno de los ejes del documental es, según ha explicado, el hermanamiento iniciado en 2014 entre la carrera de mujeres Ak'Wank y la Behobia-San Sebastián, representada por Enrique Cifuentes, presidente del Club Deportivo Fortuna. Esta iniciativa busca impulsar procesos que incorporen la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres en la gestión municipal de Alta Verapaz.

El concejal donostiarra de Deportes, Iñaki Gabarain, ha incidido, por su parte, en "la capacidad del deporte para promover valores y generar oportunidades que van más allá de la competición". "El deporte puede ser una herramienta para abrir espacios de participación, fomentar la autonomía y avanzar hacia una sociedad más igualitaria", ha señalado.