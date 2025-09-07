La donación de órganos o el hambre como arma de guerra, dos de los temas de los cursos de verano de la EHU este lunes

BILBAO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Miramar de San Sebastián y Bizkaia Aretoa de Bilbao acogerán este lunes, 8 de septiembre, un total de cinco cursos de verano de la EHU, en los que se podrá participar tanto de manera presencial como 'online', con temas que irán desde la utilización del hambre como arma de guerra hasta la donación de órganos.

Según ha informado la EHU, el Palacio Miramar acogerá los cursos 'TopaGune. Gaza y Colombia: El hambre como arma de guerra, la seguridad alimentaria como camino hacia la paz', 'Género y urbanismo. Retos y oportunidades' y '¿Son necesarios nuevos neuroderechos? Respuestas desde la ciencia, la bioética y el derecho'.

Por su parte, Bizkaia Aretoa acogerá los cursos 'La donación de órganos, un acto de generosidad que salva vidas' y sobre la cerámica antigua.

Este último precede a la European Meeting on Ancient Ceramics EMAC2025, el encuentro europeo sobre cerámica antigua, que se celebra en Bilbao entre los días 10 y 12 de este mes, y en el que se carán cita expertos en arqueología, arqueometría y ciencias aplicadas a la investigación del campo.

Mediante 'La donación de órganos, un acto de generosidad que salva vidas', la Coordinación de Trasplantes de Euskadi acercará el mundo de la donación y los trasplantes fuera del ámbito de la sanidad hospitalaria, con el objetivo de dar a conocer esta realidad que contribuye de manera significativa en la mejora de la calidad de vida de las personas que de otra manera no podrían seguir adelante, así como asistir a las familias de donantes, en una situación de pérdida.

Euskadi registró en 2024 una tasa de 56,6 donantes por millón de población, por encima de la media internacional, por lo que fueron 269 las personas trasplantadas en Euskadi o en comunidades conveniadas, lo que supone 121 trasplantes por millón de habitantes, según los últimos datos publicados por el Departamento de Salud.

En ese sentido destaca también la consolidación de los procesos de donación tras muerte por criterios circulatorios (en asistolia) -surgidos en el Estado como experiencia piloto de Osakidetza-, que igualan a la clásica donación tras muerte por criterios neurológicos (en muerte encefálica). La edad media de las personas donantes fue de 59 años.

El curso 'TopaGune. Gaza y Colombia: El hambre como arma de guerra, la seguridad alimentaria como camino hacia la paz' alternará conferencias, mesas redondas, diálogos y espacios de debate centrados en los casos de Gaza y Colombia. Se ofrecerá también una visión actualizada sobre la situación geopolítica del hambre y los conflictos, destacando el poder de las narrativas para transformar estas realidades.

'Género y urbanismo. Retos y oportunidades' hablará sobre la necesidad de incluir la perspectiva de género en el desarrollo y planificación del urbanismo. Se desarrollará cómo la igualdad plena debe lograrse con la aportación de un urbanismo que desarrolle los pueblos y ciudades desde la escucha activa y atendiendo a que el 50% de las sociedades que desarrollan en ellas su vida y actividades son mujeres.

'¿Son necesarios nuevos neuroderechos? Respuestas desde la ciencia, la bioética y el derecho', analizará las distintas implicaciones que presentan los neuroderechos y ofrecerá respuestas ante los dilemas que plantean. En particular, se pondrán de manifiesto las iniciativas legislativas y resoluciones judiciales que evidencian el liderazgo europeo en la materia asumido por España.

CERÁMICA ANTIGUA

Finalmente, el curso sobre cerámica antigua que precede al encuentro europeo EMAC2025 asentará las bases para el congreso, que reunirá a expertos en arqueología, arqueometría y ciencias aplicadas para presentar investigaciones sobre tecnología, producción, procedencia y conservación de la cerámica antigua.

Los temas clave incluyen estudios sobre materias primas, redes comerciales, análisis de residuos orgánicos, arqueología experimental y el desarrollo de técnicas analíticas portátiles no destructivas.