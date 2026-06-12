Donostia Kirola abre el próximo lunes la temporada de verano con la puesta en marcha de las piscinas exteriores

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SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Donostia Kirola comenzará el próximo lunes la temporada de verano en las instalaciones deportivas municipales de San Sebastián con la apertura de las piscinas exteriores de Altza, Etxadi e Intxaurrondo, así como de la zona de solárium y los juegos de agua del Polideportivo Piscinas Paco Yoldi.

Según han explicado desde el Ayuntamiento donostiarra, las instalaciones deportivas con piscina permanecerán abiertas todos los días durante el verano, incluidos domingos y festivos. Los polideportivos Altza, Paco Yoldi, Etxadi e Intxaurrondo contarán con los horarios más amplios durante los fines de semana y festivos, abriendo de 9.00 a 20.30 horas.

Por su parte, las piscinas exteriores y los juegos de agua de Paco Yoldi podrán utilizarse diariamente entre las 10.00 y las 20.00 horas. Además, de lunes a viernes se mantendrán los horarios habituales del resto del año.

En este sentido, el Polideportivo Paco Yoldi seguirá abriendo desde las 6.30 horas y Altza desde las 7.00 horas, una medida incorporada este año para facilitar la práctica deportiva desde primera hora de la mañana. Asimismo, el Polideportivo Egia adelantará media hora su apertura respecto a veranos anteriores y abrirá sus puertas a las 8.30 horas.

El concejal de Deportes, Iñaki Gabarain, ha destacado que la apertura de las piscinas exteriores "marca el inicio de una de las temporadas más esperadas del año para miles de donostiarras", ya que "durante los meses de verano estos espacios se convierten en lugares de encuentro, ocio y actividad física al aire libre para personas de todas las edades".

"Queremos que la ciudadanía pueda disfrutar de unas instalaciones deportivas de calidad durante todo el verano, con una amplia oferta de piscinas, zonas de estancia y juegos de agua repartidas por distintos barrios de la ciudad, facilitando alternativas de ocio saludable cerca de casa", ha añadido Gabarain.

Durante la temporada estival de 2025 se contabilizaron más de 500.000 usos en los diferentes centros deportivos de la ciudad, lo que supone una media diaria de aproximadamente 5.800 personas usuarias.

Donostia Kirola ha recordado que, además de los abonos anuales de la Kirol Txartela, existen bonos mensuales con una duración de 30 días naturales desde la fecha de adquisición. Esta modalidad puede resultar especialmente interesante para quienes prevén utilizar las instalaciones deportivas durante los meses de verano.

El abono mensual ofrece las mismas ventajas que el resto de modalidades de la Kirol Txartela, incluyendo el acceso a todas las piscinas y gimnasios municipales, así como la posibilidad de participar en las actividades deportivas organizadas a través del programa Aukeran.