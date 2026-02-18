Donostia Kultura realizó una inversión directa a la creación de más de 13,6 millones de euros el año pasado

Archivo - Donostia Kultura realizó una inversión directa a la creación de más de 13,6 millones en 2025. - DONOSTIA KULTURA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Donostia Kultura de San Sebastián destinó en 2025 una inversión directa a la creación de 13.645.875 euros, lo que supone más de cinco millones de incremento con respecto a 2024, entre la que destaca el montante de 754.980 euros destinado a ayudas destinadas sobre todo a programas y festivales varios de la ciudad.

En un desayuno informativo, el director de Donostia Kultura, Jaime Otamendi, ha presentado la memoria de Donostia Kultura correspondiente al ejercicio pasado, con una inversión de 13.645.875 euros a la creación y un presupuesto de 33,5 millones.

Entre otras líneas de colaboración, ha destacado la partida de 754.980 euros en ayudas, entre otros, a programas y festivales varios de la ciudad, así como las orientadas la participación y al impulso del talento creativo.

En cuanto a los cursos de Donostia Kultura, ha indicado que 10.240 personas participaron en los 1.371 cursos impartidos. La Red de Casas de Cultura recibió 1.008.321 visitantes en sus espacios de encuentro, creación y mediación cultural, 656.291 como usuarios de sus servicios, 315.851 como asistentes a sus actividades, y 10.240 en cursillos.

Por su parte, el Museo San Telmo de San Sebastián recibió más de 160.000 visitantes en un ejercicio en el que superó los dos mil socios. La Red de Bibliotecas de la capital guipuzcoana registró 479.917 préstamos, con una media diaria de 1.735, y 905.718 visitas, lo que supuso un incremento de 35.521 personas respecto a 2024 (+1,4%), con una afluencia media diaria de 3.271 visitantes.

Además, las bibliotecas de la capital guipuzcoana acogieron 1.951 actividades culturales, que reunieron a 45.127 participantes y se superaron las 130.000 personas poseedoras de la Tarjeta Donostia Kultura, con más de 3.000 nuevas altas a lo largo del año.