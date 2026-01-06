Dos detenidos en Bermeo (Bizkaia) por lesiones y amenazas con arma blanca

Archivo - Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Bermeo, han detenido en esa localidad vizcaína a dos hombres por lesiones y amenazas con arma blanca, por unos incidentes en los que una de las víctimas tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario con un corte en el omoplato.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el incidente tuvo lugar durante la madrugada del día de Nochevieja en el interior de un establecimiento hostelero de Bermeo, donde se produjo una discusión entre dos grupos de personas. Debido al comportamiento de los componentes del grupo más numeroso, estos fueron expulsados del establecimiento y se quedaron en el exterior en actitud de espera.

Una vez que las personas con las que habían discutido salieron del local, volvieron a tener otro altercado en el exterior y, uno del grupo de alborotadores expulsado hirió a la víctima, ocasionándole un corte en el omoplato, motivo por el que necesitó una treintena de puntos de sutura en un centro sanitario. Su amigo, que había intentado evitar la agresión, fue amedrentado y amenazado con un cuchillo por otro de los alborotadores.

Estos hechos fueron denunciados por las víctimas y agentes de la Ertzaintza procedieron a realizar las pesquisas pertinentes para identificar a los presuntos autores, quienes fueron detenidos este pasado lunes por la mañana en Bermeo, uno de ellos, de 22 años, acusado de un delito de lesiones y el otro, de 31 años, por amenazas con arma blanca. Los arrestados han pasado a disposición judicial esta misma mañana.