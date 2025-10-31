Dos detenidos en Gernika con más de 3 kilos de hachís, pequeñas cantidades de speed y marihuana y 31.700 euros

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de 60 y 41 años de edad, fueron detenidos este pasado jueves en Gernika-Lumo (Bizkaia) acusados de tráfico de drogas, tras incautarse en sendos registros domiciliarios más de 3 kilos de hachís, cantidades menores de speed y marihuana, 31.700 euros y una báscula de precisión.

Las investigaciones de la comisaría de Gernika-Lumo comenzaron en el pasado mes de agosto, al detectar los agentes la venta de sustancias estupefacientes en el entorno de una vivienda y también en la vía pública de este municipio, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Las vigilancias y seguimientos efectuados permitieron confirmar el tráfico ilegal en inmediaciones de la Plaza del Mercado. Durante la investigación, los agentes realizaron identificaciones de personas e incautaciones puntuales de diversas sustancias, speed y marihuana, entre otras. Además, se confirmó que un sospechoso presuntamente guardaba y custodiaba sustancias estupefacientes en su domicilio o anexos del mismo y tenía relación directa y habitual con otro posible segundo implicado.

Este pasado miércoles, agentes de la investigación interceptaron en una céntrica calle de Gernika-Lumo un coche con varios ocupantes, donde viajaba uno de los sospechosos, y donde los ertzainas localizaron en el registro del vehículo un kilo de hachís, envuelto en papel film y distribuido en diez tabletas.

Ante todas las evidencias reunidas, este pasado jueves la Ertzaintza realizó un operativo para detener a los dos hombres que estaban siendo investigados, por un delito de tráfico de drogas. Seguidamente, se activó a la Unidad Canina para, con la pertinente autorización judicial, realizar un registro en los domicilios de ambos detenidos.

En una de las viviendas se localizaron 2,2 kilogramos más de hachís, 50 gramos de sulfato de anfetamina o speed, cantidades menores de marihuana, 31.700 euros y una báscula de precisión. En la otra casa se ocuparon pequeñas cantidades de diversas sustancias estupefacientes, una báscula y un puño americano, considerado arma prohibida.

Este viernes, los dos arrestados, de 41 y 60 años, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo al finalizar las diligencias policiales.