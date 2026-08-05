Dos hombres detenidos en San Sebastián por robar cable de las obras de Euskotren

Recinto objeto de robo en San Sebastián - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 28 y 58 años han sido detenidos en San Sebastián, acusados de un delito de robo con fuerza, después de robar cableado de señalización de las obras que Euskotren está realizando en la capital donostiarra. Los implicados fueron interceptados en una furgoneta con el material robado.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las cuatro de la tarde de este pasado martes trabajadores de la obra que Euskotren realiza en el barrio de El Antiguo de San Sebastián requirieron la presencia de la Ertzaintza, puesto que un vehículo había accedido al recinto vallado y sus ocupantes habían robado varias bobinas de cable para, seguidamente, huir del lugar.

Los agentes desplazados a la obra recabaron información de lo sucedido y, minutos después, fue localizada la furgoneta implicada en el robo. En el vehículo viajaban dos hombres y en su interior fue hallado el cable robado.

Los implicados, dos hombres de 28 y 58 años, este último con antecedentes policiales con una detención previa por un delito contra el patrimonio, fueron arrestados por un presunto delito de robo con fuerza. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial una vez finalizadas las pertinentes diligencias.