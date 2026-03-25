Dos jóvenes detenidos y otro investigado por realizar grafitis en trenes en la estación de Muskiz

Unidad de RENFE con grafitis. - ERTZAINTZA

BILBAO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han sido detenidos y otro ha quedado como investigado tras realizar grafitis en varios vagones de tren en la estación vizcaína de Muskiz, causando daños que superan los 10.000 euros, según ha informado la Ertzaintza.

El pasado 2 de febrero varios jóvenes accedieron a la zona de vías de la estación de tren de Renfe Cercanías en Muskiz y realizaron grafitis de grandes dimensiones en un vagón. Como consecuencia de las pintadas, la unidad afectada tuvo que ser retirada del servicio para su limpieza, lo que provocó "alteraciones en la planificación del transporte ferroviario".

En esa misma estación, se produjo un hecho similar veinte días después. En este caso los vagones afectados fueron cuatro y las imágenes de los grafitis fueron difundidas a través de redes sociales por su autores.

En total, la valoración de los daños causados ascendió a 8.000 euros aproximadamente, además del perjuicio que supuso para las personas usuarias de la red de transporte ferroviario.

Tras denunciar la empresa ferroviaria los hechos, la Ertzaintza inició una investigación con el fin de identificar a los autores. En el transcurso de las gestiones realizadas se pudo constatar "la participación activa" de un joven de 22 años, que fue detenido este pasado como presunto autor de un delito de daños.

A otro joven, de 24 años, se le han abierto diligencias como investigado por su participación en los mismos hechos. Este último ya había sido detenido a principios de este mes por realizar otros grafitis en diciembre del año pasado.

La Ertzaintza continúa con la investigación abierta para tratar de esclarecer la posible implicación de estas personas en otros hechos semejantes que se han producido en los últimos meses en la demarcación de Muskiz.

Asimismo, se continúa con las pesquisas para "tratar de identificar al resto de participantes en esta modalidad delictiva, que provoca un impacto relevante y afectación directa al servicio público ferroviario".

OTRO DETENIDO

El pasado 2 de marzo, otro joven, de 23 años, fue también arrestado por cometer un delito de daños tras realizar grafitis en otra unidad ferroviaria en la estación de Muskiz. En este caso, el coste de la reparación del vagón alcanzó un valor superior a los 2.400 euros.

Según han explicado desde la Policía vasca, este arrestado tiene antecedentes por algún hecho similar cometido en otras estaciones de tren.