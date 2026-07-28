Una dotación de 10 bomberos de San Sebastián colaborará con la extinción de los incendios de Madrid y Ávila

Archivo - Jon Insausti. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián colaborará con la extinción de los incendios de Madrid y Ávila con una dotación de 10 Bomberos del parque de la capital guipuzcoana que se desplazará este martes hasta la zona.

El alcalde, Jon Insausti, ha explicado que un total de diez bomberos van a ir a este enclave y ser va a enviar también un camión con capacidad de 4.000 litros de agua y dos vehículos ligeros.

"Distintos recursos de Gipuzkoa van a ser destinados a Madrid y a Ávila. Se nos ha solicitado la colaboración y hoy mismo, si no me equivoco, partirán hacia allí", ha apuntado.